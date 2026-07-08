Конституционные основы устойчивого развития: роль науки и инноваций

Вступление ее в силу – не просто очередной важный рубеж для государственной системы, а мощный сдвиг в самой философии развития общест­ва, который отзывается гордостью в серд­це каждого, кто посвятил свою жизнь науке. Как отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, впервые в истории независимого Казахстана образование, наука и инновации закреплены в Основном законе как стратегическая опора и священный фундамент национального прогресса.

Для Национальной академии наук при Президенте РК, научно-исследовательских институтов и вузовской науки этот шаг имеет колоссальное, без преувеличения, судьбоносное значение. Национальная академия под руководством академика Ахылбека Куришбаева сегодня показывает высокую эффективность в научно-координационной деятельности, в реализации конкретных научных проектов, продвижении региональной науки, цифровизации и активном внедрении в НИР инструментариев искусственного интеллекта.

Государство на самом высшем, незыблемом конституционном уровне провозгласило: главное, истинное богатство Казахстана – не сырьевая база, а человеческий капитал, сила интеллекта и созидательная энергия наших граждан. Это мощнейший долго­жданный импульс для кардинальной перезагрузки всей отечественной науки, дающий нам право уверенно, смело смотреть в будущее.

Конституционное закрепление науки в числе государственных приоритетов имеет не только символическое, но и практическое значение. Современное развитие невозможно без научно обосно­ванных управленческих решений, цифровой трансформации экономики, внедрения инноваций и подготовки высококвалифицированных специалистов. Для исследовательских организаций это создает дополнительные институциональные условия для фундаментальных и прикладных исследований, научной инфраструктуры, совершенствования системы подготовки кадров и укрепления международного сотрудничества.

Особое значение для научного сообщества имеет закрепленная Конституцией защита результатов интеллектуальной деятельности. Статья 23 устанавливает, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Для науки данное положение имеет принципиальное значение, поскольку эффективная система охраны интеллектуальной собственности – один из важнейших факторов инновационного развития. Надежная защита авторских и имущественных прав исследователей способствует коммерциализации научных разработок, формированию высокотехнологичных производств, привлечению инвестиций и повышению конкурентоспособности отечест­венной науки на мировом уровне.

Не менее важное направление – развитие цифровой науки. Реализация конституционных принципов открытости госуправления и цифровой транс­формации способствует расширению использования современных информационных технологий в научной дея­тельности. Анализ больших данных, искусственный интеллект, геоинформационные системы, дистанционное зондирование Земли, цифровое моделирование и высокопроизводительные вычисления становятся неотъемлемой частью современных исследований практически во всех областях знаний. Их применение позволяет значительно повысить точность научных прогнозов и качество принимаемых государственных решений.

Конституционные положения об охране окружающей среды приобретают особое значение для географических исследований. Закрепленная в статье 37 ответственность государства за сохранение окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов объективно требует научного сопровождения принимаемых решений. Реализация этой нормы невозможна без развития экологичес­кого мониторинга, климатических исследований, гидрологии, геоэкологии, оценки природных рисков и совершенствования методов рационального природопользования.

Принятые конституционные нормы накладывают огромную ответственность на науку. Ранее Глава государства четко обозначил главное требование времени: каждый тенге, вложенный в науку, должен приносить живую осязаемую отдачу для реальной экономики, должен быть направлен на повышение качества жизни каждого казахстанца.

Для Института географии и водной безопасности этот вызов – настоящий профессиональный манифест. Водные ресурсы, стремительные климатичес­кие изменения, опустынивание, катастрофические селевые, оползневые и лавинные опасности, наводнения – это ведь не абстрактные параграфы из учебников, это вопросы выживания, устойчивого развития нашей Родины. В условиях, когда финансирование науки за последние годы выросло в несколько раз, наша ответственность перед народом возрастает стократно, и мы обязаны отвечать на этот кредит доверия прорывными результатами.

Важно подчеркнуть, что Институт географии и водной безопасности обладает глубочайшими академическими традициями. Наш колоссальный опыт мы должны переводить на рельсы тотальной цифровизации, внедрения технологий ИИ. Мы нацелены на масштабное зонирование территорий по степени уязвимости природно-хозяйственных систем, продолжение исследований в области водной безопасности, природных катастроф, климатических рисков и опустынивания, мониторинг трансграничных рек с применением цифровых ГИС-технологий, чтобы наши разработки ложились в основу важнейших государственных и экономических решений.

Этот качественный рывок невозможен в изоляции, поэтому мы коренным образом должны переосмыслить синергию науки и образования. Наш институт связывает прочная сеть официальных соглашений и меморандумов с ведущими исследовательскими учреждениями страны и мира. Эта интеграция станет еще плотнее. Институт стал практической базой и кузницей для подготовки новой плея­ды молодых амбициозных ученых и инженеров, готовых ломать старые шаблоны. Наш менталитет должен окончательно повернуться в сторону технологий и инноваций, чтобы Казахстан превратился в страну, которая сама генерирует знания и технологии мирового уровня.

Конституция дала научному сообществу страны беспрецедентный статус, надежную защиту и колоссальные ресурсы. Она знаменует собой начало нового этапа развития отечест­венной науки. Закрепление науки и инноваций в числе стратегических приоритетов государства, усиление гарантий защиты интеллектуальной собственности, внимание к экологической ответственности, цифровой трансформации и рациональному природопользованию формируют прочную конституционную основу для развития исследовательской деятельности. Для географической науки это означает расширение ее роли в науч­ном обеспечении государственной политики, сохранении природных ресурсов, адаптации к изменению климата и укреплении водной и экологической безопасности. Развитие науки и эффективное использование ее результатов становятся важнейшим условием формирования устойчивого, конкурентоспособного и высокотехнологичного Казахстана.