Конституционные основы устойчивого развития: роль науки и инноваций
Ахметкал Медеу, председатель правления АО «Институт географии и водной безопасности», академик
Все мы стали свидетелями и участниками исторического общенационального референдума по принятию новой Конституции, состоявшегося 15 марта 2026 года. Основной закон – это фундамент правовой системы государства, он определяет стратегические направления его развития на долгие годы вперед. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в нем заложены ценности, которые позволят построить Справедливый Казахстан – государство равных возможностей для всех без исключения граждан. Уверен, что новая Конституция станет важнейшим этапом дальнейшего укрепления государственности, единства общества, стабильности и процветания нашей страны.