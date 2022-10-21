Змея заползла в ванную жительницы Костаная

На пульт "102" поступила заявка от жительницы Костаная о том, что она обнаружила в ванной комнате змею, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

На место происшествия прибыл участковый инспектор полиции Аскар Иментаев и его напарник Серик Малгаждар.

"Получив заявку, мы прибыли на адрес и действительно обнаружили змею, длиной 20-25 сантиметров. Откуда она взялась - сейчас выясняем, похоже, что она была чьим-то питомцем. В настоящее время мы ищем хозяина. На место прибыли и сотрудники МЧС", - рассказал участковый Аскар Иментаев.

В последующем специалисты подсказали, что пойманная змея – это обыкновенный уж, из семейства ужеобразных.

Полицейские вывезли змею за город и выпустили в естественную среду обитания.

В октябре - ноябре ужи заползают в разные норы и щели в земле, где и зимуют.