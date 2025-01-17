Знаменитый особняк из «Один дома» продали за $5,5 млн

США,Lifestyle
75
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Дом снимали только снаружи, так как внутри «было слишком тесно съемочной группе»

Фото: Диана Саудегерова

Знаменитый особняк из фильма «Один дома» в Уиннетке (штат Иллинойс, США) продали за $5,5 млн спустя несколько месяцев после публикации соответствующего объявления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

С 2012 года владельцами дома были Тим и Триша Джонсон. Тогда супруги приобрели его за $1,5 млн, отмечает издание. В 2018-м они сделали в особняке ремонт, сохранив внешний фасад, «благодаря которому тот прославился в комедии 1990-х с Маколеем Калкиным, Кэтрин О’Хара, Джо Пеши и Дэниелом Стерном в главных ролях». Объявление о продаже было опубликовано в мае прошлого года.

«В доме по-прежнему много места: пять спален, шесть ванных комнат, высококлассный кинотеатр и даже крытая спортивная площадка — идеальное место для защиты от потенциальных грабителей», — говорится в публикации TMZ.

Как отмечает издание, дом снимали только снаружи, так как внутри «было слишком тесно съемочной группе». Кинематографисты построили двухэтажную съемочную площадку в здании бывшей школы, расположенной рядом с особняком.

Первая часть фильма «Один дома» вышла в кинопрокат 10 ноября 1990 года. Ее режиссером выступил Крис Коламбус. По сценарию, семья Маккаллистеров уезжает встречать Рождество в Париж и забывает дома восьмилетнего Кевина, роль которого исполнил Калкин. С помощью расставленных ловушек ему удается защитить особняк от грабителей (их сыграли Пеши и Стерн). Успех фильма привел к созданию одноименной медиафраншизы, однако тот же актерский состав принял участие в съемках только второй части «Один дома».

Сейчас Калкину, ставшему одним из самых популярных американских актеров благодаря этому фильму, 44 года. В 2024-м его состояние оценивали в $18 млн.

#США #дом #продажа #комедия #Один Дома

Популярное

Все
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Оперативно, грамотно и честно!
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Определены самые популярные у туристов регионы
Учиться с удовольствием
Баланс строгих норм и морали
Алматинская школьница стажировалась в космическом агентстве США
Батареи дождались тепла
Их породнило печатное слово
Так комфортнее и интереснее жить
Ключ к душе человека
Казахстан – в числе лидеров студенческих игр
Школьники Астаны получат дипломы по рабочим специальностям
Совсем не розовые пони
Экоотели уже на подходе
Бахыт и его команда
В память об Алие
Лучшие инвестиции –  в комфортное детство
Модульное жилье для военнослужащих
Вставай на лед!
Закон Республики Казахстан
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
На языке текста и рисунка
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Чтобы не потерять себя
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Похищавшую нефтепродукты ОПГ задержали в Кызылорде
Дело Шерзата Болата: расследование не окончено
Подписан закон по внедрению Единой добровольной накопительной системы «Келешек»
Через «социальный кошелек» медики выдают бесплатные лекарства
Триумф на родине Болливуда
Объем выявленных фальшивых денег вырос в Казахстане
Хранитель вечной любви
Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья
Цена на золото снова подскочила
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Космический корабль Starship взорвался при наборе высоты
Роналду продлит контракт с клубом «Аль-Наср»
Звезды Голливуда станут поcлами Трампа в «великом и проблем…
Джо Байден попрощался с Америкой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]