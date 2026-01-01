Золотой блеск Дохи

Статьи,Знай наших!
53
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Казахстанская шахматная школа вновь подтвердила свой высокий статус. На завершившемся в Дохе (Катар) чемпионате мира по рапиду и блицу (2025 FIDE World Rapid & Blitz Championships) Бибисара Асаубаева в третий раз в своей карьере завоевала титул сильнейшей шахматистки планеты в этой молниеносной игре.

фото Казахстанской федерации шахмат

Турнир в столице Катара собрал элиту мировых шахмат. Женская сетка соревнований по блицу (рег­ламент 3+2) держала болельщиков в напряжении до последней секунды. По итогам 15 туров по швейцарской системе сразу пять участниц набрали по 11 очков. Лишь благодаря превосходству в «усеченном» коэффициенте Бухгольца (способ определить, кто из игроков сильнее, если они набрали одинаковое количество очков) Бибисара возглавила этот список, прошла в решающую стадию плей-офф, при этом обойдя двукратную чемпионку мира в блице – россиянку Валентину Гунину.

В полуфинале наша 21-летняя соотечественница продемонстрировала феноменальную концентрацию, разгромив китаянку Чжу Цзиньэр со счетом 3:0. Ну а финальное противостояние стало классикой современных шахмат: Асау­баева встретилась с опытной украинкой Анной Музычук, кстати, обе на тот момент были двукратными чемпионками мира. После трех ничейных партий судьба титула решилась в четвертой встрече. Играя белыми фигурами, Асаубаева реа­лизовала позиционное преимущество и поставила победную точку в матче.

Это третья золотая медаль Бибисары на чемпионатах мира по блицу (после успехов в 2021 и 2022 годах). Победа принесла спортсменке не только солидный денежный приз, но и, что более важно, прямую путевку на Турнир претенденток, который пройдет весной 2026 года на Кипре. Тот, кто победит в этом турнире, сразится за главную мировую корону с действующей чемпионкой планеты по классическим шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, удерживающей данный титул с 2018 года.

Стоит отметить и достойное выступление нашей 18-летней Алуа Нурман, которая заняла почетное 12-е место. В мужской части турнира сенсаций не произошло: «шахматный король» – норвежец Магнус Карлсен подтвердил свое доминирование, оформив золотой дубль в рапиде и блице.

Триумф Бибисары Асаубаевой в канун Нового года стал прекрасным подарком для всех казахстанцев. Наши шахматисты в очередной раз доказали: Казах­стан – это интеллектуальная держава, способная побеж­дать в условиях жесточайшей мировой конкуренции.

#шахматы #Бибисара Асаубаева #чемпионат мира #Катар

Популярное

Все
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
Когда часы 12 бьют
Живая память народа
К цифровой свободе мышления
Водопровод пришел под Новый год
Вернули миллиарды, построили больницу
Золотой блеск Дохи
Награждены представители рабочих профессий
Срочно нужна Снегурочка!
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Вторая жизнь пластика
Новоселье под Новый год
Труд – это шанс на новую жизнь
Здесь до сих пор находят останки динозавров
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря созданию ИИ
Время перезагрузки: каким будет год огненной лошади
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Военные летчики посвятили полеты полководцу Бауыржану Момышулы
Американец сорвал джекпот в $1,8 млрд
В Усть-Каменогорске открылась резиденция Аяз Ата
Президент уделяет приоритетное внимание региональной политике – политолог Расул Коспанов
Дроны вывели к табуну
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе

Читайте также

Срочно нужна Снегурочка!
Награждены представители рабочих профессий
Год большой работы и позитивных изменений
Как-то раз под Новый год...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]