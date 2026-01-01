Турнир в столице Катара собрал элиту мировых шахмат. Женская сетка соревнований по блицу (рег­ламент 3+2) держала болельщиков в напряжении до последней секунды. По итогам 15 туров по швейцарской системе сразу пять участниц набрали по 11 очков. Лишь благодаря превосходству в «усеченном» коэффициенте Бухгольца (способ определить, кто из игроков сильнее, если они набрали одинаковое количество очков) Бибисара возглавила этот список, прошла в решающую стадию плей-офф, при этом обойдя двукратную чемпионку мира в блице – россиянку Валентину Гунину.

В полуфинале наша 21-летняя соотечественница продемонстрировала феноменальную концентрацию, разгромив китаянку Чжу Цзиньэр со счетом 3:0. Ну а финальное противостояние стало классикой современных шахмат: Асау­баева встретилась с опытной украинкой Анной Музычук, кстати, обе на тот момент были двукратными чемпионками мира. После трех ничейных партий судьба титула решилась в четвертой встрече. Играя белыми фигурами, Асаубаева реа­лизовала позиционное преимущество и поставила победную точку в матче.

Это третья золотая медаль Бибисары на чемпионатах мира по блицу (после успехов в 2021 и 2022 годах). Победа принесла спортсменке не только солидный денежный приз, но и, что более важно, прямую путевку на Турнир претенденток, который пройдет весной 2026 года на Кипре. Тот, кто победит в этом турнире, сразится за главную мировую корону с действующей чемпионкой планеты по классическим шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, удерживающей данный титул с 2018 года.

Стоит отметить и достойное выступление нашей 18-летней Алуа Нурман, которая заняла почетное 12-е место. В мужской части турнира сенсаций не произошло: «шахматный король» – норвежец Магнус Карлсен подтвердил свое доминирование, оформив золотой дубль в рапиде и блице.

Триумф Бибисары Асаубаевой в канун Нового года стал прекрасным подарком для всех казахстанцев. Наши шахматисты в очередной раз доказали: Казах­стан – это интеллектуальная держава, способная побеж­дать в условиях жесточайшей мировой конкуренции.