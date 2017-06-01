Золотой запас карман не тянет

Статьи
775
Михаил Максимов, Алматы
Привлекательность нового инвестиционного инструмента заключается в том, что владелец слитка может хранить его десяти­летиями, а может продать в любой момент и зафиксировать прибыль, если цена драгоценного металла шла в гору.

О старте программы председатель Национального банка Данияр Акишев рассказал журналистам вчера в Алматы. На пресс-конференции он продемонстрировал слитки, выпущенные Казахстанским монетным двором в четырех разновидностях – 10, 20, 50 и 100 граммов – специально для продажи населению.

– Обращаю внимание, что золотые мерные слитки являются исключительно казахстанскими – от сырья до конечного продукта. Национальный банк гарантирует их высокое качество с пробой «четыре девятки», – подчеркнул Данияр Акишев.

Глава Нацбанка напомнил, что сейчас для граждан в Казахстане основными способами накоплений являются депозиты в банках и наличная иностранная валюта.

592f9e7d946c81496292989.jpeg

– Национальный банк предлагает дополнить этот инструмен­тарий физическим золотом, – продолжил глава ведомства. – В основе идеи – не просто продажа золота населению, а запуск ликвидного и активного рынка, когда граждане могут выбирать – хранить ли слитки для сбережения или же совершать операции по покупке и продаже с целью получения дохода.

Данияр Акишев пояснил, что золотые слитки можно быстро как приобрести, так и продать. Соответствующие операции по первому требованию клиентов без каких-либо ограничений будут проводить банки второго уровня – участники программы. Сегодня в их числе две финансовые структуры.

– В рамках начального этапа программы определены только четыре города, где можно купить и продать слитки. Это Астана, Алматы, Усть-Каменогорск и Атырау. Со временем, по мере роста популярности, гео­графия реализации будет расширена, – уточнил Данияр Акишев. – Мы также ведем переговоры с другими банками и надеемся на их присоединение к программе. В будущем планируем разрешить покупку и продажу золотых слитков через обменные пункты небанковских юридических лиц. Для этого потребуется внесение изменений в законодательство.

Цена слитков будет меняться ежедневно, так как на их стоимость оказывают влияние мировая цена на золото и курс тенге к доллару США. Между тем глава Нацбанка озвучил ориентировочную стоимость слитков по состоянию на 31 мая. Так, слиток весом 10 граммов стоит 127 тыс. тенге, 20 граммов – 254 тыс. тенге, 50 граммов – 635 тыс. тенге, 100 граммов – 1 млн 270 тыс. тенге.

Председатель Нацбанка подчеркнул, что покупка золотых слитков имеет риски изменения стоимости золота на мировом рынке и изменения курса нацио­нальной валюты.

– Стоимость золота может как увеличиваться, так и снижаться. И граждане должны будут самостоятельно принимать инвестиционные решения, – отметил он.

Данияр Акишев проинформировал журналистов, что первым покупателем золотых слитков стал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

– Вчера в отделении Народного банка в Астане на имя Президента был выписан приходной кассовый ордер на покупку всей линейки золотых слитков – от 10 до 100 граммов. Надеюсь, наши граждане последуют примеру Президента и купят слитки, например, для сохранения сбережений. По мере реализации и популяризации программы мы готовы выпускать слитки большей массой в случае появления такой потребности, – заключил глава Нацбанка.

Популярное

Все
Рукописи не горят, спектакли не умирают
Говорят свидетели декабря
Новоселье у учителей
В приграничном Тарбагатайском районе сразу в шести селах открылись новые медпункты
Астана: инвестиционный потенциал и социальная инфраструктура
Путевка на первенство планеты
Вдохновлял трудом и героизмом
Возвращение в элиту
«Айбоз» назвал лучших
«Астана» завершила сезон
Веками храня единство народа
Общая для всех ценность
Документы вернулись на Родину
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело
Более 30 тыс. га зерновых погибло в Актюбинской области
МОК допустил спортсменов из РФ и Беларуси к Играм в Париже
Третья линия по выпуску одноразовых медицинских изделий открылась в Жамбылской области
Кызылординец подарил почку своему больному брату
Специалисты НАСА вернули к работе телескоп Hubble
Тенге укрепляется ко всем основным валютам
Казахстан направил гуманитарную помощь Палестине
Уголовное преследование в отношении экс-акима Павлодарской области прекращено
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ

Читайте также

Документы вернулись на Родину
«Астана» завершила сезон
Возвращение в элиту
Путевка на первенство планеты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]