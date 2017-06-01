Золотой запас карман не тянет

Привлекательность нового инвестиционного инструмента заключается в том, что владелец слитка может хранить его десяти­летиями, а может продать в любой момент и зафиксировать прибыль, если цена драгоценного металла шла в гору.О старте программы председатель Национального банка Данияр Акишев рассказал журналистам вчера в Алматы. На пресс-конференции он продемонстрировал слитки, выпущенные Казахстанским монетным двором в четырех разновидностях – 10, 20, 50 и 100 граммов – специально для продажи населению.– Обращаю внимание, что золотые мерные слитки являются исключительно казахстанскими – от сырья до конечного продукта. Национальный банк гарантирует их высокое качество с пробой «четыре девятки», – подчеркнул Данияр Акишев.Глава Нацбанка напомнил, что сейчас для граждан в Казахстане основными способами накоплений являются депозиты в банках и наличная иностранная валюта.– Национальный банк предлагает дополнить этот инструмен­тарий физическим золотом, – продолжил глава ведомства. – В основе идеи – не просто продажа золота населению, а запуск ликвидного и активного рынка, когда граждане могут выбирать – хранить ли слитки для сбережения или же совершать операции по покупке и продаже с целью получения дохода.Данияр Акишев пояснил, что золотые слитки можно быстро как приобрести, так и продать. Соответствующие операции по первому требованию клиентов без каких-либо ограничений будут проводить банки второго уровня – участники программы. Сегодня в их числе две финансовые структуры.– В рамках начального этапа программы определены только четыре города, где можно купить и продать слитки. Это Астана, Алматы, Усть-Каменогорск и Атырау. Со временем, по мере роста популярности, гео­графия реализации будет расширена, – уточнил Данияр Акишев. – Мы также ведем переговоры с другими банками и надеемся на их присоединение к программе. В будущем планируем разрешить покупку и продажу золотых слитков через обменные пункты небанковских юридических лиц. Для этого потребуется внесение изменений в законодательство.Цена слитков будет меняться ежедневно, так как на их стоимость оказывают влияние мировая цена на золото и курс тенге к доллару США. Между тем глава Нацбанка озвучил ориентировочную стоимость слитков по состоянию на 31 мая. Так, слиток весом 10 граммов стоит 127 тыс. тенге, 20 граммов – 254 тыс. тенге, 50 граммов – 635 тыс. тенге, 100 граммов – 1 млн 270 тыс. тенге.Председатель Нацбанка подчеркнул, что покупка золотых слитков имеет риски изменения стоимости золота на мировом рынке и изменения курса нацио­нальной валюты.– Стоимость золота может как увеличиваться, так и снижаться. И граждане должны будут самостоятельно принимать инвестиционные решения, – отметил он.Данияр Акишев проинформировал журналистов, что первым покупателем золотых слитков стал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.– Вчера в отделении Народного банка в Астане на имя Президента был выписан приходной кассовый ордер на покупку всей линейки золотых слитков – от 10 до 100 граммов. Надеюсь, наши граждане последуют примеру Президента и купят слитки, например, для сохранения сбережений. По мере реализации и популяризации программы мы готовы выпускать слитки большей массой в случае появления такой потребности, – заключил глава Нацбанка.