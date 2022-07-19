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Зона непроката
Людмила Гордеева

В Алматы принята общественная инициатива, которая ужесточит правила езды на электросамокатах в черте города.

Операторы сервиса аренды электрических самокатов и алматинский акимат заключили меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в целях регулирования использования этого вида альтернативного транспорта. Согласно новым договоренностям компании, обеспечивающие горожан услугой по прокату самокатов, ее еще называют кикшерингом, берут на себя ряд обязательств.

В частности, операторы ограничат доступ к аренде этой техники лиц, не достигших 16 лет. Также они обязуются навести порядок с парковками самокатов: брошенные посреди улиц самокаты стали для Алматы большой проблемой. Фирмы должны будут обеспечить перемещение техники, оставленной вблизи входов в метро, общественных зданий, на газонах, проезжей и пешеходной частях дорог, на специально отведенные парковочные пространства. К концу следующего года планируется обустроить 3 000 парковочных мест для электросамокатов.

Оговорены условия работы прокатного сервиса в зимнее время, теперь они будут ориентированы на погодные условия. С 15 декабря по 20 февраля в периоды, когда среднесуточная температура воздуха удерживается выше двух градусов, компании вправе выставлять не более 10% парка с возможным сок­ращением зоны проката.

В рамках меморандума определены некоторые правила езды на электрических самокатах. Так, из зоны поездок будут исключены пешеходные улицы, парки, общественные места, где проводятся массовые мероприятия. А на всей территории города для электросамокатов устанавливается ограничение скоростного режима до 25 км⁄ч.

Общий настрой представителей бизнеса и городской власти остается неизменным: альтернативный транспорт в мегаполисе нужно поддерживать и развивать. С 2018 года в алматинском кикшеринге свое положение закрепили четыре компании – Ozim, Jet, Eleven, Whoosh, в совокупности они предоставляют в пользование около 15 тыс. единиц техники. Ежедневно в городе совершается около 100 тыс. поездок на электросамокатах.

Меморандум, по мнению его инициаторов, позволит упорядочить сферу использования самокатов и в то же время обеспечит развитие соответствующей транспортной инфраструктуры с повышением уровня ее безопас­ности. Для Алматы развитие микромобильного транспорта остается одним из наиболее дос­тупных способов оздоровления городской среды – снижения загрязнения воздуха и уменьшения трафика на личном автотранспорте для разгрузки дорог общего пользования.

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