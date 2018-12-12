​Зона повышенного внимания

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Вероника Мелль

Вопросы противодействия влиянию разрушительных псевдорелигиозных идей на контингент мест заключения обсудили на заседании «круглого стола» на тему «Предупреждение распространения экстремистских идей в пенитенциарных учреждениях». Организаторами встречи выступили Управление по наркотикам и преступности ООН (UNODC) совместно с Министерством иностранных дел и Комитетом уголовно-исполнительной системы МВД РК. В заседании приняли участие представители профильных комитетов и управлений ООН, Европейского союза, дипломаты, а также представители Администрации Президента РК, государственных органов и неправительственных организаций.

Как отметил специальный представитель МИД РК Стани­слав Василенко, международный терроризм и экстремизм являются серьезной угрозой безопасности во всем мире, и регион Центральной Азии не стал исключением.

– Для эффективной борьбы с международным терроризмом необходим долгосрочный всеобъемлющий подход, предусматривающий активное участие всех государств – членов ООН, в соответствии с ее уставом и нормами международного права, – сказал дипломат. – В Послании Президента народу Казахстана от 31 января 2017 года отмечается, что состояние безопасности государства в условиях роста угрозы терроризма становится мерилом его силы и способности к дальнейшему развитию и становлению в качестве одной из передовых стран мира.

Он также обратил внимание на то, что в 2018 году утверждена Государственная программа противодействия религиозному экстремизму и терроризму на 2018–2022 годы, которая сфокусирована на противодействии насильственным проявлениям экстремистского характера.

В свою очередь первый замес­титель председателя КУИС МВД Бекболат Туремуратов выделил еще одно поручение, данное в Послании 2017 года, – организовать в местах лишения свободы целенаправленную работу теологических реабилитационных служб с осужденными лицами.

– В апреле прошлого года в учреждениях УИС введены штатные единицы по организации теологической реабилитационной работы среди осужденных, – сообщил он. – Штат новых сотрудников – порядка 140 человек. В Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2018–2022 годы обозначены задачи вновь введенных подразделений УИС по организации теологической реабилитационной работы среди осужденных, проводится специальное обучение сотрудников УИС по данному направлению в профильных учебных заведениях страны.

На роли неправительственных организаций в реабилитации осужденных по статьям, связанным с экстремизмом и терроризмом, сделал акцент глава представительства Европейского союза в Казахстане Свен-Олов Карлссон.

– Стратегия Евросоюза в сфере противодействия экстремизму базируется на сбалансированном подходе и предусматривает меры по преодолению условий, способствующих развитию радикальных идей, – подчеркнул глава Представительства ЕС. – В данном случае гражданское общество становится одним из ключевых участников этого процесса.

На заседании также была презентована программа «Поддержка усилий по работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности и предупреждению порождающей насилие радикализации в пенитенциарных учреждениях». Программа представляет собой четырехлетнюю (2018–2021 годы) инициативу UNODC и Контртеррористического центра ООН. Эта программа также получила стратегическую и финансовую поддержку Европейского союза и Правительства Королевства Нидерландов. Основное ее направление – содействие в работе по предупреждению радикализации и насилия в пенитенциарных учреждениях в соответствии с Минимальными стандартными правилами ООН по обращению с заключенными, – так называемыми Правилами Нельсона Манделы. 

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