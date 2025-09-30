На мировой оперной карте «Риголетто» Джузеппе Верди давно занимает особое место - произведение считается одним из самых исполняемых в истории музыкальных театров. Теперь эта опера спустя 20 лет вновь возвращается в столицу, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Ее представят 3, 4, 5 октября на сцене «Астана Опера» в новой постановке французского режиссера Арно Бернара и под управлением дирижера-постановщика, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии РК Алана Бурибаева.

Одним из главных событий предстоящей премьеры стало приглашение молодых звезд международной сцены. Особое внимание привлекает участие южнокорейского баритона Чжунхека Феликса Пака. Он уже успел заявить о себе как один из самых перспективных исполнителей своей страны, завоевав признание на престижных европейских конкурсах.

Чжунхек Феликс Пак стал первым корейским артистом, удостоившимся и Первой премии, и Приза зрительских симпатий на Международном конкурсе AsLiCo. За этим последовали победы в конкурсах Сальваторе Личитры, Agora и Джудитты Паста, а также Вторая премия Международного оперного конкурса в Портофино в 2025 году. Сегодня он обучается в Консерватории Джузеппе Верди в Комо и продолжает развиваться как артист Академии AsLiCo.

Для него роль Риголетто имеет особое значение. Это образ, о котором он мечтал с первых лет учебы. Певец отмечает, что сложность партии заключается в выражении всех противоречий героя: саркастичный шут с язвительным языком оказывается нежным и любящим отцом.

«Сарказм шута и любовь отца уживаются в одном человеке. В своей интерпретации я стремлюсь подчеркнуть, как его боль и хрупкость делают даже самые резкие и саркастические моменты более человечными. Сцены с Джильдой, особенно финальные, для меня самые сложные и трогательные. Они требуют не только огромной вокальной силы, но и полной эмоциональной правды, поскольку раскрывают самую душераздирающую сторону персонажа», – делится певец.

Работая над образом, артист, прежде всего, обращается к тексту, изучает историю и психологию персонажей, а затем соединяет их с музыкой Дж. Верди. Чжунхек Феликс Пак подчеркивает, что опыт великих исполнителей прошлого он уважает, но предпочитает искать свой собственный путь, вкладывая личные эмоции и чувства.

Столичная публика сможет также познакомиться с еще одной молодой певицей. В первый премьерный день партию Джильды исполнит украинская сопрано Юлия Засимова, известная по своим выступлениям в Цюрихской опере, Киевской опере и Театро Реджио в Турине. Ее репертуар охватывает широкий диапазон – от Моцарта до Римского-Корсакова, а победы на конкурсах в Испании, Польше и Азербайджане закрепили за ней репутацию артистки с яркой индивидуальностью.

«Для меня огромное счастье - быть частью этой премьеры в Астане, ведь театр живет полной жизнью только тогда, когда рождаются новые постановки. «Риголетто» - особая опера: в ней нет однозначных персонажей, каждый из них многогранен и противоречив. Партия Джильды – одна из самых тесситурно высоких партий у Верди, и требует точной техники, легато. ⁠Моя героиня несет в себе чистоту, искренность, безусловную любовь и вместе с тем храбрость и жертвенность. Думаю, чтобы найти образ персонажа, следует наблюдать за людьми, за их поведением и реакцией и передавать настоящие эмоции на сцене, ведь опера очень изменилась и приблизилась к кино, и зрители хотят видеть живые эмоции», – рассказывает она.

На репетициях все работают тщательно, почти ювелирно. Режиссер Арно Бернар ставит перед артистами сложные задачи. В его постановке Риголетто предстанет совсем не как жертва обстоятельств, но как личность со своей темной стороной. Джильда – смелая молодая женщина, способная на отчаянные поступки. Герцог Мантуанский – человек Возрождения, образованный и сильный, но не лишенный внутреннего конфликта.

Все задумки режиссера-постановщика воплощает команда художников. Анна Верде, художник по костюмам, выстраивает эстетику спектакля на контрасте: белоснежное платье Джильды символизирует чистоту, а костюм Риголетто раскрывает его внутреннюю деформацию. Горб и ортопедический корсет становятся знаками зависимости и боли героя, а насыщенные темные тона в одежде придворных усиливают драматизм действия.

Маэстро Алан Бурибаев видит в этой постановке особую возможность показать зрителю современность характеров Дж. Верди. По его словам, «Риголетто» открывает зрелый период творчества композитора и выделяется тем, что Верди обращается к судьбам необычных людей. В предстоящей премьере акцент будет сделан на психологическую глубину и эмоциональную силу характеров героев.

Партии подготовили сразу несколько составов исполнителей: Риголетто – Талгат Мусабаев и Чжунхек Феликс Пак, Герцог Мантуанский – Жан Тапин и Медет Чотабаев, Джильда – Юлия Засимова, Салтанат Ахметова и Лейла Аламанова. Спарафучиле исполнят Евгений Чайников и Саргис Бажбеук-Меликян, Маддалену – Татьяна Вицинская и Салтанат Муратбекова.

В премьере принимают участие артисты хора под руководством главного хормейстера театра Ержана Даутова.

Зрителям останется лишь одно – решать самим, кто для них ближе: любящий отец, смелая дочь или коварный герцог. Но равнодушным после этой постановки никто не уйдет.