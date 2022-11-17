Токаев наградил орденами двух столичных пожарных

Глава государства подписал Указ о награждении столичных пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек в ходе пожара в многоэтажном доме в Астане, государственными наградами Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, помощник оперативного дежурного Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аскар Забикулин награжден орденом «Айбын» I степени; командир отделения пожарной части № 10 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аян Кемпиров – орденом «Айбын» III степени.

Напомним, 16 ноября в Астане вспыхнул пожар в квартире на 11-м этаже 15-этажного дома.

Рискуя собственной жизнью, пожарные спасли 5 человек, в том числе 1 ребёнка, и эвакуировали 10 человек.

В пожаре пострадали 4 человека, включая двух спасателей, один из которых находится в реанимации.