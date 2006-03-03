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Конкурсы
03.03.2006
3 марта 2006 г. 0:00
Конкурсы на 03.03.2006 -
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Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября
12:48
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
19 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
21 сентября 2022 г. 21:15
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
19 сентября 2022 г. 15:18
Объявлены новшества ЕНТ-2023
19 сентября 2022 г. 11:44
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
21 сентября 2022 г. 12:13
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
19 сентября 2022 г. 11:10
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
18 сентября 2022 г. 8:35
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
19 сентября 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
18 сентября 2022 г. 10:35
Геннадий Головкин потерпел поражение от "Канело"
18 сентября 2022 г. 11:03
GGG сделал заявление о своей карьере после поражения от "Канело"
17 сентября 2022 г. 19:13
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы
21 сентября 2022 г. 13:18
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
19 сентября 2022 г. 19:50
Переименуют ли улицы, названные в честь Назарбаева
17 сентября 2022 г. 12:18
Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк
17 сентября 2022 г. 9:16
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 сентября
18 сентября 2022 г. 11:10
Президент Токаев – Головкину: Гордимся тобой!
17 сентября 2022 г. 12:44
Легализация иностранных авто будет проводиться со следующего года – МВД РК
17 сентября 2022 г. 10:37
Головкин и Канело взвесились перед боем
19 сентября 2022 г. 0:45
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
17 сентября 2022 г. 18:42
Президент утвердил поправки в Конституцию Казахстана
27 августа 2022 г. 12:43
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
13 сентября 2022 г. 8:20
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
27 августа 2022 г. 12:22
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
26 августа 2022 г. 1:15
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
5 сентября 2022 г. 18:18
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
2 сентября 2022 г. 2:15
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
27 августа 2022 г. 17:17
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
27 августа 2022 г. 0:00
Плохие дороги: причин не счесть
30 августа 2022 г. 2:00
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
31 августа 2022 г. 9:08
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
1 сентября 2022 г. 12:01
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
25 августа 2022 г. 14:53
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
15 сентября 2022 г. 12:36
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
1 сентября 2022 г. 11:01
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
12 сентября 2022 г. 13:25
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
2 сентября 2022 г. 9:55
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
14 сентября 2022 г. 8:41
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
30 августа 2022 г. 0:00
Меняемся вместе с Конституцией
4 сентября 2022 г. 9:35
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
16 сентября 2022 г. 12:25
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
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Казахстанская правда
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