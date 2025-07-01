Рыбаки приветствуют путешественников

Общество
3
Наталья Денисова

Гостеприимно встретили участников международной автоэкспедиции «Путешествие в сердце Евразии» в Аральске

фото РСК Кызылординской области

Напомним, старт экспедиции был дан 9 июня в Москве. В ее состав вошли ученые, блогеры, журналисты, эксперты, предприниматели, молодежные лидеры из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. За пятьдесят дней – с момен­та старта до финиша – участники запланировали посетить около 30 городов. И не просто посетить, а принять участие в культурных и образовательных мероприятиях на местах.

В Аральске членов экспедиции ожидала насыщенная культурно-познавательная программа. Они посетили знаменитый Музей рыбаков, открытый в 2012 году. В его фондах – более двух тысяч ценных экспонатов о рыбацком промысле на Арале и жизни рыбаков, в том числе настоящие морские суда. В экспозиции представлены и материалы об исследованиях Аральского моря.

Показали гостям и еще одну городскую достопримечательность – Аллею рыбаков, открытую в честь тружеников рыбной отрасли и не так давно реконс­труированную. Презентовали членам экспедиции первый в Центральной Азии проект Geopark Aral – уникальный туристический маршрут, созданный при поддержке ЮНЕСКО. В реестре марш­рута – заповедник «Барса-Келмес», курортное озеро Камбаш, термальный источник в ауле Акеспе и еще около двух десятков объектов.

Для путешественников также организовали экскурсии в Байконур и на мемориальный комплекс Коркыта-ата. А в Кызылорде провели экскурсии в областном историко-краеведческом музее, а также современном центре семьи «Анаға тағзым», где гости ознакомились с Центром креативной индустрии женщин, клубом бабушек «Мирас», посетили музейный зал «Ұлт жақұты», клуб девушек «Бойтұмар», клуб «Сырғалым», школу молодых семей «Жас отау» и дебатный клуб «Ана тілі».

#Аральск #путешественники #экспедиция

Популярное

Все
Мир, который принимает тебя
Библиотеки нового поколения
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
«Голос Турана-2025» собирает друзей
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
Введена в строй новая подстанция
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Премии, гранты и благодарности получили журналисты от Президента
В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам
Спасатели учат детей правилам поведения при ЧС
Международный фестиваль детских театральных коллективов завершился в Таразе
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Фарид Алиев: Реализация концепции «Закон и Порядок» должна носить системный характер
Казахстан ввёл запрет на полёты над шестью странами Ближнего Востока
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов

Читайте также

Мир, который принимает тебя
В Алматы ветеран ВОВ отметила столетний юбилей
Более 60% геологической информации РК оцифровано
Прокуроры СКО защитили конституционные права лиц с инвалидн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]