Напомним, старт экспедиции был дан 9 июня в Москве. В ее состав вошли ученые, блогеры, журналисты, эксперты, предприниматели, молодежные лидеры из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. За пятьдесят дней – с момен­та старта до финиша – участники запланировали посетить около 30 городов. И не просто посетить, а принять участие в культурных и образовательных мероприятиях на местах.

В Аральске членов экспедиции ожидала насыщенная культурно-познавательная программа. Они посетили знаменитый Музей рыбаков, открытый в 2012 году. В его фондах – более двух тысяч ценных экспонатов о рыбацком промысле на Арале и жизни рыбаков, в том числе настоящие морские суда. В экспозиции представлены и материалы об исследованиях Аральского моря.

Показали гостям и еще одну городскую достопримечательность – Аллею рыбаков, открытую в честь тружеников рыбной отрасли и не так давно реконс­труированную. Презентовали членам экспедиции первый в Центральной Азии проект Geopark Aral – уникальный туристический маршрут, созданный при поддержке ЮНЕСКО. В реестре марш­рута – заповедник «Барса-Келмес», курортное озеро Камбаш, термальный источник в ауле Акеспе и еще около двух десятков объектов.

Для путешественников также организовали экскурсии в Байконур и на мемориальный комплекс Коркыта-ата. А в Кызылорде провели экскурсии в областном историко-краеведческом музее, а также современном центре семьи «Анаға тағзым», где гости ознакомились с Центром креативной индустрии женщин, клубом бабушек «Мирас», посетили музейный зал «Ұлт жақұты», клуб девушек «Бойтұмар», клуб «Сырғалым», школу молодых семей «Жас отау» и дебатный клуб «Ана тілі».