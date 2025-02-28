1 марта в стране отмечают День благодарности

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Сначала был асар

Праздник был учрежден в 2016 году в день образования Ассамблеи народа Казахстана – одного из главных институтов гражданской консолидации казахстанского общества на основе идей межнационального и мульти­культурного согласия.

В последние годы идеологема Дня благодарности претерпела некоторые изменения, но главное смысловое наполнение праздника осталось прежним.

Примечательно, что одной из традиций праздника становятся акции, во время которых мы благодарим своих сограждан. Ветеранов труда, подчеркивая вклад старшего поколения, заложившего фундамент современного Казахстана. Учителей и врачей – за выполнение их важной социальной миссии. Волонтеров и спасателей, показывающих пример взаимопомощи в кризисных ситуациях. Семью и родителей, соседей и друзей, служащих нам поддержкой каждый день.

Это очень важный и нужный посыл, который укрепляет и развивает культуру благодарности, основанную на взаимном уважении и признании вклада каждого гражданина, независимо от его социального положения, этничес­кой принадлежности или сферы деятельности. Таким образом мы выстраиваем в обществе отношения, беря в основу взаимную поддержку и уважение. Каждый человек должен чувствовать свою значимость и ценность для общей цели – процветания страны.

Поэтому День благодарности по праву можно считать праздником каждого из нас. Тем более что идеи взаимопомощи, ответственности и поддержки казахстанскому обществу не чужды: кочевой образ жизни, неизбежно связанный с трудностями и уязвимостью перед множеством вызовов и угроз, веками формировал характер казахского народа, родив в степи уникальную традицию – асар. Сутью ее является коллективная помощь в самые трудные моменты жизни каждого из членов общины, будь то восстановление разрушенного стихией жилища, вспашка новых земель или возрождение погибшего стада – люди объединялись, чтобы поддержать тех, кто оказался в беде.

Перекликаясь с глубокими национальными идеями взаимной поддержки, современному обществу продолжают служить сложившиеся принципы волонтерства. И тот факт, что в современном Казахстане волонтерство стало практически национальным брендом, говорит, что такие качества, как отзывчивость, неравнодушие, готовность помочь остаются важнейшими чертами казахстанского характера, вклад в формирование которого внесли представители многих этносов.

Они работают за спасибо

На начальном этапе независимости страны волонтерство как общественное явление стало ответом на насущные социальные нужды и проблемы, которые государство в то время не могло решить из-за огромного объема задач и ограниченности ресурсов. Поэтому часть общества с активной гражданской позицией взяла на себя инициативу, направленную на локальное улучшение социальной ситуации в том или ином районе при помощи собственных ресурсов.

Волонтерство с системной основой в Казахстане начало формироваться примерно в 2000-е годы, а сегодня эта деятельность представляет собой динамично развивающееся движение, которое вносит значительный вклад в решение социальных проблем страны, проведение значимых мероприятий международного уровня.

Можно смело утверждать, что за годы независимости волонтерское движение в Казахстане претерпело значительные транс­формации, эволюционировав от спонтанных инициатив к системному явлению, которое сегодня активно поддерживается на государственном уровне. Отличительной чертой наших волонтеров является оперативное реагирование на ЧС любого характера и охвата – где бы ни произошла беда, волонтеры готовы прийти на помощь, собирая и отправляя гуманитарные грузы, участвуя в ликвидации последствий, оказывая поддерж­ку пострадавшим. Эта практика одинаково распространена как на локальном уровне, так и в случае крупных происшествий, таких как пожары в областях Костанайской и Абай или период пандемии.

– Это явление, я думаю, как раз тесно связано с глубокой национальной традицией асар, согласно которой родственники, друзья и соседи безвозмездно помогают семье или человеку, у которых возникли проблемы или трудности, – говорит исполнительный директор Национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк. – При возникновении любых ЧС волонтеры Казахстана всегда активно мобилизуются и оказывают значимую помощь: принимают участие в противопаводковых и противопожарных мероприятиях, в эвакуации граж­дан, доставке продуктов питания и предметов первой необходимости, оказывают бытовую, психологическую и юридичес­кую поддержку пострадавшим, помогают с транспортировкой гуманитарных грузов. Эта готовность прийти на помощь, с одной стороны, является результатом сплоченности общества на основе единых ценностей независимо от национальности, религии, социальных статусов, а с другой – еще больше объединяет казахстанцев, укрепляя доверие между людьми.

Примеров этому действительно немало. Когда во время аномального снегопада в Жамбылской области в декабре 2023 года на путях оказались заблокированными пассажирские составы, местные жители сразу же организовали горячее питание для попавших в беду пассажиров, а также вывозили из поездов детей в тепло, к себе домой, чтобы вернуть их обратно к моменту расчищения путей.

Весной 2024 года в связи с тяжелой паводковой ситуацией казахстанцы также оперативно развернули волонтерскую помощь. В целом более 50 тыс. добровольцев оказывали содействие местным государственным органам в эвакуации населения и поисково-спасательных работах, откачивали воду из затопленных домов и чистили от снега дворы и территории, находящиеся под угрозой наводнения, проводили работы по укреплению береговых линий, организовали горячее питание для пострадавших и сотрудников спасательных и военных структур.

– Пришло время принять на государственном уровне системные меры по обучению и повышению квалификации волонтеров, в этом направлении мы сегодня и работаем, – говорит Татьяна Миронюк. – Это должны быть не просто ресурсные цент­ры, где волонтеры могут получать информацию, обмениваться опытом и координировать свои действия, а площадки взаимодействия на уровне как местных госструктур, так и министерств. Необходимо четкое законодательство, которое защищает права волонтеров и регулирует их деятельность.

В нынешнем году Национальная волонтерская сеть планирует расширить географию своих проектов, чтобы охватить больше регионов Казахстана, а также сосредоточиться на вовлечении молодежи, проводя образовательные программы и мастер-классы. Одной из ключевых задач станет развитие экологического волонтерства. Кроме того, волонтеры намерены активно работать над укреплением партнерства с государственными структурами и бизнесом, чтобы придать добровольческим инициативам масштаб и устойчивость.

От всей души

Благотворительная и волонтерсткая деятельность сегодня активно развивается и на самой главной площадке межэтничес­ких коммуникаций, органично сочетающей в себе возможности государственного органа и общест­венных институтов, – Ассамблеи народа Казахстана.

В 2015 году АНК взяла на себя роль координатора благотворительной деятельности по вполне естественным причинам – представители этносов, живущих на казахстанской земле, историчес­ки вносили посильный вклад в развитие страны, что впоследствии получило характер системной и адресной меценатской помощи в трудные минуты.

В 2024 году все эти инициативы объединила под своим началом общественная структура ассамблеи – центры «Жомарт жан». В настоящее время в стране работает 21 такой центр: один республи­канский и 20 региональных. В их состав входят 342 человека – это меценаты, благотворители и волонтеры.

– Целью нашей деятельности является координация мер АНК по реализации социально значимых проектов, а также содействие развитию благо­творительности в стране. Эта инициатива отвечает на вызовы современности и направлена на повышение социальной ответственности как граждан, так и организаций, – комментирует депутат Сената Парламента РК, руководитель республиканского центра «Жомарт жан» Евгений Больгерт.

Деятельность центров сегодня включает четыре основных направления. Это «Мектепке жол» – ежегодная благотворительная акция, организуемая АНК, направленная на поддержку детей из многодетных и малообес­печенных семей в подготовке к школе. В 2024 учебном году в рамках акции «Мектепке жол» более 6,5 тыс. детей получили необходимые учебные принадлежности и школьную форму на сумму свыше 260 млн тенге.

Еще один проект – «Жүректен жүрекке». Он направлен на оказание поддержки гражданам при чрезвычайных ситуациях и природных катаклизмах. К участию в нем активно привлекаются волонтеры. Только во время прошлогодних паводков в рамках проекта было направлено более 1 700 тонн продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости в пострадавшие регионы, общая сумма оказанной гуманитарной помощи составила свыше 805 млн тенге.

«Мейірім» – это направление по поддержке людей с инвалидностью и других социально уязвимых групп. По итогам проекта, в 2024 году оказана социальная поддержка 1 320 семьям и 483 граж­данам. Четвертое направление – «Қамқор» – это реализация благотворительных проектов, направленных на развитие спортивной и социальной инфраструктуры. В числе целей – создание условий для полноценного физического и интеллектуального развития детей и молодежи. В 2024 году в регионах страны были созданы новые спортивные площадки, открыты центры для занятий спортом, школам предоставлены современные образовательные средства.

– В целом в 2024 году в рамках республиканских социально значимых благотворительных акций ассамблея оказала помощь нуждающимся на сумму 1,3 миллиарда тенге. Могу с полной уверенностью отметить вклад в это дело абсолютно всех без исключения этнокультурных объединений, – говорит Евгений Больгерт. – Все эти благотворительные проекты консолидируют людей неравнодушных, тех, кто никогда не остается в стороне, а в сложной ситуации всегда приходит на помощь. К сожалению, техногенные и природные катаклизмы не обходят Казахстан стороной, и именно в такие моменты мы видим, что наши добровольцы, независимо от национальности и вероисповедания, всегда стараются быть на передовой.