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10-этажное офисное здание обрушилось в Иране
Не менее пяти человек погибли и 27 получили травмы при обрушении 10-этажного офисного здания «Метрополь» в иранском городе Абадан (провинция Хузестан на юго-западе страны), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rbc.ru.
По данным иранского агентства Tasnim, в момент происшествия в «Метрополе» находилось около 150 человек.
Как пишет Fars со ссылкой на общество Красного полумесяца, под завалами может оказаться до 80 человек.
Причины обрушения устанавливаются, на месте работают спасатели и медики.
Спасательные работы осложняет риск дальнейшего разрушения постройки, отмечают в Красном полумесяце.
Tasnim сообщает о задержании владельца здания.
Агентство уточняет, что офисный центр построили недавно.