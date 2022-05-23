10-этажное офисное здание обрушилось в Иране

Не менее пяти человек погибли и 27 получили травмы при обрушении 10-этажного офисного здания «Метрополь» в иранском городе Абадан (провинция Хузестан на юго-западе страны), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rbc.ru.

По данным иранского агентства Tasnim, в момент происшествия в «Метрополе» находилось около 150 человек.

Как пишет Fars со ссылкой на общество Красного полумесяца, под завалами может оказаться до 80 человек.

Причины обрушения устанавливаются, на месте работают спасатели и медики.

Спасательные работы осложняет риск дальнейшего разрушения постройки, отмечают в Красном полумесяце.

Tasnim сообщает о задержании владельца здания.

Агентство уточняет, что офисный центр построили недавно.

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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/628b7e1f9a7947d960469ac1?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop