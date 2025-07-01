Погибли 34 человека, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

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Как сообщает агентство ANI со ссылкой на данные полиции, взрыв на предприятии, расположенном в штате Телангана, прогремел утром 30 июня, после чего начался пожар.

В правоохранительных органах рассказали, что в результате ЧП погибли более 30 человек. Десятки пострадавших доставлены в больницы.

На месте происшествия спасатели продолжают разбор завалов. Власти ждут результатов расследования.