Мощный взрыв произошел на химзаводе в Индии
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Погибли 34 человека, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru
Как сообщает агентство ANI со ссылкой на данные полиции, взрыв на предприятии, расположенном в штате Телангана, прогремел утром 30 июня, после чего начался пожар.
В правоохранительных органах рассказали, что в результате ЧП погибли более 30 человек. Десятки пострадавших доставлены в больницы.
На месте происшествия спасатели продолжают разбор завалов. Власти ждут результатов расследования.