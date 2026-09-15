Ресурсы плюс технологии

16–17 сентября в Сеуле состоится первый в истории саммит, на котором за одним столом переговоров соберутся лидеры Республики Корея и пяти государств Центральной Азии.

Уже сам факт проведения саммита «Центральная Азия – Рес­публика Корея» на таком уровне имеет большое значение. Однако, на мой взгляд, подлинная его ценность заключается не столько в символике «первой встречи», сколько в том, что именно страны смогут совместно реализовать на следующем этапе сотрудничества.

Особого внимания заслуживает предстоящий саммит с точки зрения Казахстана. Сегодня мировая экономика переживает масштабные изменения, связанные с перестройкой глобальных цепочек поставок, стремительным развитием искусственного интеллекта и энергетическим переходом. Уходит в прошлое эпоха, когда природные ресурсы, технологии, производство и рынки могли развиваться относительно независимо друг от друга. В этих условиях респуб­лика, обладающая значительными природными ресурсами и стратегическим географическим положением в центре Евразии, получает новые возможности для экономического развития.

Республика Корея и Казах­стан обладают во многом взаимодополняющим экономическим потенциалом. Казахстан располагает богатыми природными ресурсами, огромной территорией и выгодным гео­графическим положением, связывающим Европу и Азию. Корея в свою очередь – мощной промышленной и производственной базой, передовыми технологиями, опытом индуст­риализации, а также широкими возможностями в сфере бизнеса и финансов. Поэтому нет никаких оснований ограничивать отношения двух стран традиционной моделью, при которой одна сторона поставляет сырье, а другая продает готовую продукцию.

Именно поэтому особого внимания заслуживает тот факт, что в последнее время две страны активно обсуждают расширение сотрудничества в таких сферах, как промышленность и искусственный интеллект, зеленая энергетика, электромобили, критически важные минералы, транспорт и логистика. Значительный потенциал открывает взаимодействие в рамках развития города Алатау и Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), связывающего Азию и Европу.

Сегодня цели экономического сотрудничества между нашими странами необходимо вывести на новый уровень. Следует перейти от прежней модели, в рамках которой Корея получает необходимые ей природные ресурсы, а Казахстан импортирует корейскую продукцию, к совместному промышленному производству и созданию новой добавленной стоимости непосредственно в РК.

Особенно показателен в этом отношении сектор критически важных минералов. В будущем значение будет иметь не только то, где добывается тот или иной минерал. Все более важным становится вопрос о том, кто и где создает всю последую­щую цепочку добавленной стоимости – от переработки и рафинирования до производства материалов, компонентов и высокотехнологичной продукции.

Если объединить ресурсный потенциал Казахстана с технологическими и производственными возможностями Кореи, две страны смогут создать новую модель сотрудничества, основой которой станет переход от добычи сырья к его переработке, производству материалов и компонентов, к развитию высокотехнологичных отраслей.

При этом принципиально важно соблюдать одно условие: результаты такого партнерства должны оставаться и в Казахстане. Необходимо расширять местное производство и переработку, создавать новые рабочие места, развивать технические компетенции и готовить квалифицированные кадры, а также обеспечивать участие казахстанских компаний в международных цепочках поставок.

Только в этом случае сотрудничество в сфере природных ресурсов сможет выйти за рамки простой торговой сделки и превратиться в долгосрочное стратегическое партнерство, способствующее диверсификации экономики Казахстана, развитию его промышленной базы и экономической модернизации страны. Именно в этом, на мой взгляд, заключается следующий этап отношений между двумя государствами.

Предстоящий в Сеуле первый саммит «Центральная Азия – Рес­публика Корея» может стать не просто эффективной дипломатической площадкой, а отправной точкой для формирования уникального промышленного Шелкового пути, в котором природные ресурсы, технологии, производство, логистика и человеческий капитал будут объединены в единую систему создания новой стоимости.

Alatau City также может стать одним из символов нового этапа казахско-корейского сотрудничества. Республика Корея за несколько десятилетий накопила значительный опыт в развитии населенных пунктов, транспортных систем, цифровой инфраструктуры и технологий умного города. Расширение двустороннего взаимодействия в этих областях будет способствовать переходу к новому качеству сотрудничества.

То же самое относится и к Среднему коридору. Если соединить географические преимущества Казахстана как страны, связывающей Европу и Азию, с логистическими и промышленными возможностями Республики Корея как одной из ведущих торговых держав мира, экономическое пространство наших отношений может выйти далеко за пределы Центральной Азии и Корейского полуострова – вплоть до европейских рынков.

Однако для того, чтобы эта экономическая взаимосвязанность была устойчивой и долго­срочной, необходимо еще одно важнейшее условие – мир и стабильность. Ни цепочки поставок и транспортные коридоры, ни инвестиции и человеческие связи невозможно рассматривать в отрыве от стабильной международной среды.

Современная экономика все тес­нее зависит от предсказуемости, безопасности и доверия между странами. Любая серьезная геополитическая напряженность способна повлиять не только на отдельные государства или регионы, но и на устойчивость гораздо более широких евразийских экономических связей.

В этом контексте усилия Рес­публики Корея по снижению напряженности на Корейском полуострове, восстановлению диалога и доверия между Севером и Югом и формированию условий для мирного сосуществования также не следует рассмат­ривать как вопрос, полностью отделенный от экономического сотрудничества.

Южнокорейское правительство рассматривает снижение военной напряженности, восстановление доверия, возобновление межкорейских отношений и развитие диалога как важные задачи своей политики в отношении Корейского полуострова. И это имеет не только политическое, но и экономическое значение.

Мир создает условия для стабильного взаимодействия, стабильность укрепляет доверие, а доверие в свою очередь открывает новые возможности для инвестиций, торговли и экономического роста. Именно поэтому мир и экономическое развитие следует рассматривать не как два совершенно разных направления, а как взаимосвязанные элементы.

По мере того как Казахстан, находящийся в самом центре Евразии, будет укреплять свои позиции в качестве важнейшего транспортно-логистического и промышленного связующего звена между Востоком и Западом, все большее значение будет приобретать стабильность окружающих регионов, включая Корейский полуостров. Будущее сотрудничество между Казахстаном и Республикой Корея сможет приносить гораздо более значимые результаты именно в условиях мирной, стабильной и предсказуемой Евразии.

Поэтому от предстоящего саммита в Сеуле следует ожидать не только красивых формулировок в итоговой декларации. Необходимо, чтобы за политическими заявлениями последовали конкретные проекты: совместные инициативы, объединяющие критически важные минералы и передовые технологии; сотрудничество в создании городов будущего; новых промышленных сетей, опирающихся на Средний коридор и современные логистические маршруты. Одновременно необходимо расширять диалог по вопросам мира и стабильнос­ти в Евразии, а также совместно искать пути к устойчивому и долгосрочному экономическому процветанию наших регионов.

За более чем три десятилетия, прошедшие с момента установления дипломатических отношений, Казахстан и Республика Корея накопили значительный запас взаимного доверия. Теперь пришло время превратить это доверие в конкретные результаты – в новые производства и технологии, инвестиции, совместные проекты и рабочие мес­та. Именно в этом заключается особое значение первого саммита «Центральная Азия – Республика Корея», который состоится в сентябре в Сеуле.

Необходимо выйти за рамки прежней модели, в которой Казахстан воспринимается прежде всего как поставщик ресурсов для Кореи, а Корея – как пос­тавщик готовой продукции для Казахстана. Нашей общей целью должно стать партнерство, в рамках которого мы не просто обмениваемся ресурсами и товарами, а вместе создаем новые отрасли, технологии, производства и цепочки добавленной стоимости. И в то же время вместе думаем о том, каким должен быть более мирный, стабильный и процветающий Евразийский регион.

Именно такой подход, на мой взгляд, способен открыть новую главу казахско-корейских отношений – главу, в которой Казахстан и Корея выступают не просто как торговые партнеры, а как соавторы общего индуст­риального и технологического будущего Евразии.