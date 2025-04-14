100-летие Алии Молдагуловой и 80-летие Победы отметили в Актобе

День Победы
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В областном мемориальном музее Героя Советского Союза Алии Молдагуловой состоялись тематическая экскурсия «Әлия — қаһармандық дастаны» и показ документальных фильмов, посвященных 80-летию Победы и 100-летию Алии Молдагуловой, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: gov.kz

В мероприятии, проведенном с целью формирования патриотического духа юного поколения, пропаганды жизненного пути героев и сохранения исторической памяти, приняли участие учащиеся специализированной гимназии 21 города Актобе.

Восьмой и пятый классы стали участниками мероприятия «Әлия –қаһармандық дастаны», проходящего под знаком юбилея национальной героини. Роль экскурсовода взяла на себя победитель областного профессионального конкурса Асемгуль Амангельды, и помимо традиционной информации ей пришлось отвечать на вопросы школьников, явно имеющих большой интерес к жизни и подвигу девушки-снайпера.

Да, мы хорошо знаем биографию Алии и понимаем, что лучший пример патриотизма найти трудно, — призналась ученица 8 А класса Еркемай Тулебай. – Знаем, что звание Героя Советского Союза имеет еще одна снайпер – Маншук Маметова, а легендарная летчик Хиуаз Доспанова удостоена звания Халық Каһарманы уже в годы независимости. Нам есть на кого равняться.

После экскурсии школьникам показали фильм.

Этот фильм – укороченная версия документальной ленты Жайны Сламбек «Әлия Молдағұлова туралы», — поделилась информацией директор музея Жанар Максутова. – Год столетнего юбилея Алии проходит в очень насыщенном режиме, а именно сегодняшний визит – плановый в рамках программы, утвержденной управлением культуры, архивов и документации.

Параллельно с экскурсией для школьников научный сотрудник Саулеш Тажбенова проводила экскурсию для гостьи из Астаны Тахмины Нагумановой.

Алия – наш национальный герой, и, приехав в Актобе, я не могла не посетить этот музей. У моего поколения память о Великой Отечественной – на генетическом уровне.

 

#Актобе #музей #ДеньПобеды #АлияМолдагулова

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