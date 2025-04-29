101-й день рождения отметила ветеран Тамара Максимова

Свет Победы
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Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Война для юной москвички началась в первые же часы утра 22 июня. С подружками, только что окончившими девятый класс, они пришли в военкомат проситься на фронт. По малолетству школьницы получили отказ. Но Тамара, которая уже успела представить себя в романтическом образе любимой толстовской героини Наташи Ростовой, спасавшей раненых солдат, продолжала настойчиво ходить на призывной пункт, пока там не уступили и не направили 17-летнюю девушку в военный госпиталь.

фото Россотрудничества

Располагался он на главной стратегической линии обороны Москвы – Волоколамском шоссе. Бойкую школьницу сначала определили медрегистратором и на прием раненых: их нужно было мыть, стричь, переодевать перед операционной, а после коротких медсестринских курсов ей позволили выхаживать бойцов.

Тяжкий первый год обороны Москвы ветеран вспоминает по самым острым ощущения: все время хотелось спать, прилечь хотя бы на пару часов не удавалось сутками. Но времени на отдых не хватало всему госпитальному персоналу.

– Если вдруг услышите, что в Москве, когда враг стоял на подступах к ней, началась паника, не верьте. Город продолжал жить и работать. Не было ни страха, ни отчаяния. Все же знают, что Сталин собирался в эвакуацию в Куйбышев вслед за правительством, но уже с перрона вернулся в Кремль. Новость эта быстро разлетелась в народе, и почему-то стало всем понятно: Москву не отдадим, – вспоминает Тамара Максимова.

Еще один яркий след в памяти – совершенно темная Москва. Потушенные фонари, задрапированные витрины и занавешенные окна домов. Светомаскировка была строжайшим требованием, и патрульный, стоило ему заметить с улицы полоску света в окне, должен был подняться в квартиру и строго спросить, не указывают ли жильцы цель для бомбардировщиков врага.

– Мы дружно радовались сообщению о каждой очищенной от фашистов деревне. Что уж говорить об освобожденных городах! Такие сводки для нас были как праздник, – продолжает ветеран.

И в самое главное для большой страны торжество силы духа, мужества и любви к Родине – в День Победы – Тамара Александровна оказалась в гуще событий.

– Сообщение о капитуляции было передано около 12 часов ночи. Мы с сестрой побежали на Каменный мост. Оказалось, что к Кремлю стремились не только мы. Это было море людей, счастливых, смеющихся и, точно как в песне, со слезами на глазах. Хватали каждого, кто был в военной форме, целовали, качали на руках. И в этой суете вдруг заметили, как в небо поднимаются два огромных аэростата: с флагом страны и порт­ретом вождя. Это невозможно забыть, – признается женщина.

Но все-таки счастливое событие для самой Тамары Александровны случилось много раньше. В госпитале ее нашла любовь всей жизни: боевой офицер Константин Максимов был постарше, к началу войны успел окончить университет и на фронт ушел в первые же дни, дошел до Кенигсберга, получил множество ранений, из московского госпиталя его специально возили в Кремль, чтобы «всесоюзный староста» Михаил Калинин лично вручил ему орден. Юную красавицу медсестричку он заприметил сразу и больше уже не выпускал из поля зрения.

Супруг, к тому времени крупный военачальник, и привез Тамару Александровну в Алматы. Сам он участвовал в формировании военного округа, а жена преподавала русскую филологию в Казахском государственном университете, занималась научной работой и воспитывала двух сыновей. Вместе они прожили 63 счастливых года.

На свой 101-й день рождения ветеран войны Тамара Максимова принимала поздравления, подарки и огромные букеты цветов несколько дней подряд. В гости к ней поочередно приходили военно­служащие десантно-штурмовых войск, представители департамента по делам обороны, городского акимата, ветеранской организации, поздравил долгожительницу и Генеральный консул РФ в Алматы Дмитрий Тураев. И никому эта хрупкая интеллигентная женщина, сохранившая все признаки благородной стати и красоты, не отказала в добродушном приеме.

Несмотря на почтенный возраст, Тамара Александровна поражает живостью ума, прекрас­ной памятью и деятельным характером. Ее рецепт долголетия прост: много трудиться, активно двигаться, общаться с людьми и упражнять мозг. Сама она продолжает работать в совете ветеранов, не любит ходить по врачам и регулярно садится за печатную машинку, чтобы дописать историю своей долгой жизни.

Есть у нее дельный совет и для сегодняшней молодежи:

– Нельзя тратить жизнь на пус­тяки, она проходит очень быстро. У современного человека такие возможности, о которых мы даже не мечтали. Нужно использовать их, чтобы жить полной, интерес­ной и полезной жизнью. Спешите, иначе многое не успеете!

#ветераны #ВОВ #101 год #Тамара Максимова

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