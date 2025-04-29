101-й день рождения отметила ветеран Тамара Максимова
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Война для юной москвички началась в первые же часы утра 22 июня. С подружками, только что окончившими девятый класс, они пришли в военкомат проситься на фронт. По малолетству школьницы получили отказ. Но Тамара, которая уже успела представить себя в романтическом образе любимой толстовской героини Наташи Ростовой, спасавшей раненых солдат, продолжала настойчиво ходить на призывной пункт, пока там не уступили и не направили 17-летнюю девушку в военный госпиталь.