Фото: Kazpravda.kz
Политика
12 кандидатов в президенты Казахстана: в ЦИК озвучили итоги этапа выдвижения
Диасов Ораз
корреспондент

В Центральной избирательной комиссии Казахстана заявили о завершении процедуры выдвижения кандидатов в президенты страны – на сегодня подали документы 12 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что выдвижение кандидатов в президенты стартовало 23 сентября и продлилось до 18:00 часов 11 октября текущего года.

Секретарь ЦИК Мухтар Ерман добавил, что в ЦИК внесены документы от 12 кандидатов, выдвинутых республиканскими общественными объединениями:

1. Кажыкен Мейрам – РОП «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат»;

2. Дайрабаев Жигули – ОО «Народно-демократическая партия «Ауыл»;

3. Ауесбаев Нурлан – ОО «Общенациональная социал-демократическая партия»;

4. Касым-Жомарт Токаев – выдвинут рядом республиканских общественных объединений

5. Альтаев Нуржан – РОО «Мукалмас»;

6. Каракат Абден – РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников»;

7. Ергалиев Талгат – РОЮЛ «Союз строителей Казахстана»;

8. Алиев Жуматай – ОО «Халык демографиясы»;

9. Габжалилов Хайрулла – РОО «Объединение оралманов «Асар»;

10. Салтанат Турсынбекова – РОО «Қазақ аналары – дәстүрге жол»;

11. Бакыт Жанабаев – ОО «Казахстанская лига любителей футбола»;

12. Фатима Бизакова – РОО «Тәжірибелік психология».

«Установление соответствия сейчас продолжается, это рабочий процесс. Также некоторые кандидаты уже сдали экзамена на владение казахским языком. Экзамены продолжаются, работа продолжается, мы находимся в текущем рабочем режиме», – сказал Мухтар Ерман.

По его словам, на сегодня 5 кандидатов сдали экзамены на знание госязыка, еще двое будут сдавать сегодня.

«Вчера выдвижение кандидатов должно было завершиться в 18:00 часов, но в 17:50 пришел еще один кандидат. Эти документы мы приняли, проверяем их на соответствие», – резюмировал спикер.

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