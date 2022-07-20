12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом Международного детского музыкального конкурса «Славянский базар-2022»

Казахстанец привез домой диплом второй степени. В первый конкурсный день Алинур исполнил песню «Қазағым-ай» на слова Мукагали Макатаева. Все члены жюри поставили ему за выступление наивысший балл, однако столько же – 70 баллов – получили еще три конкурсанта из Беларуси, Италии и Узбекистана. Во второй день Алинур спел песню Who’s Lovin’ You Уильяма «Смоки» Робинсона и набрал 68 баллов.

Алинур Хамзин родился в 2010 году в Уральске, сейчас учится в 6-м классе школы-лицея № 27 и в музыкальной школе № 1. За последние пять лет принимал участие в респуб­ликанских и международных конкурсах, телепроектах, в том числе на Junior Eurovision в Париже, в международном конкурсе «Роза востока» в Ташкенте. В копилке творческих достижений Алинура – звания лауреата телепроекта «Бала дауысы», дипломанта международного вокального конкурса «Алтын микрофон», международных конкурсов детского творчества Boztorgai и Baqytty bala, он обладатель специального приза от Dears Димаша Кудайбергена.

«Второе место большого Международного конкурса «Славянский базар». Выражаю безмерную благодарность всем, кто меня поддерживал», – отметил на своей странице в Instagram Алинур Хамзин.

Гран-при детского «Славянского базара-2022» присужден представителю Беларуси Елисею Касичу, россиянка Юлия Гаврилова стала обладательницей диплома первой степени, вторую премию с нашим Алинуром разделил молодой исполнитель из Узбекистана Фирдавс Авезов. Третьей премией отмечены болгарка Жак­лин Костадинова и мексиканец Родриго Вийегас.

Кстати, главный приз состязания взрослых эстрадных исполнителей – «Лира» – тоже остался в стране – хозяйке конкурса, у певицы Анны Трубецкой, зажигательно исполнившей мировой хит группы AC⁄DC – Highway to Hell. Диплом лауреата первой степени вручили представительнице Италии Марте, второй премии удостое­ны россиянка Nansi и конкурсантка из Болгарии Димитрина Германова. Третье место заняли Мария Ханданян из Армении и Бек Исраилов из Кыргызстана.

Конкурсант из Казахстана Kyle Ruh (Ерик Толенов) стал обладателем специального приза «Песня – путь к содружеству» от ТРК «Мир» за высокое мастерство в сохранении нацио­нальных традиций.

В этом году судьбу участников «Славянского базара» решало жюри, в состав которого вошли народная артистка России Лариса Долина, латвийская певица Яна Клявиня, директор Ереванского государственного колледжа культуры и искусств им. Шарля Азнавура Вреж Киракосян, заслуженный артист Республики Беларусь певец Руслан Алехно, участница группы Arabesque Микаэла Роуз, джазмен Леонид Пташка, итальянский музыкант Марио Стефано Пьетродарки.

Детский конкурс судили народный артист Беларуси, композитор Василий Раинчик, президент Славянского культурного центра, композитор Никола Деретич, заслуженный деятель Рес­публики Казахстан, певец Алишер Каримов, сербская певица Ирина Арсениевич, основатель и художественный руководитель российского детского театра-студии «Непоседы» Елена Пинджоян, литовская вокалистка Бируте Петриките, музыкант из Словакии Ладислав Бубнар.