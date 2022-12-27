120 тысяч долларов выманили мошенники у бизнесмена из Астаны

Крупную сумму у астанчанина попросили в долг, а позже заявили, что ничего у него не занимали.

Фото: 24.kz

Группа мошенников обманом выманила крупную сумму денег у бизнесмена из Астаны. По данным МВД, ущерб составил 120 тыс. долларов, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Потерпевший сообщил, что злоумышленники позвонили и представились компаньонами по бизнесу, и, войдя в доверие, попросили в долг. Деньги предприниматель передал незнакомому мужчине в Алматы.

Через несколько дней знакомый заявил, что никаких денег у него не занимал.

В ходе спецоперации сотрудники департамента криминальной полиции, совместно со спецподразделениями Нацгвардии задержали подозреваемых.

Проводится проверка на их причастность к другим ранее совершенным подобным преступлениям.