125-летие Каныша Сатпаева отметили в ЮНЕСКО

Постоянное представительство Казахстана при ЮНЕСКО совместно с коллегами из Великобритании, Польши и Португалии выступило соорганизатором мероприятия, посвященного Международному дню геологического разнообразия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

Конференция в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО привлекла внимание международного сообщества к значению дальнейшего изучения и признания георазнообразия как важного фактора устойчивого развития. В своих выступлениях авторитетные эксперты в данной области осветили роль георазнообразия в формировании биологического и культурного разнообразия современного мира, обеспечении человечества важнейшими природными ресурсами, такими как минералы, вода и плодородные почвы, необходимые для сельского хозяйства.

Одним из инструментов для его признания является программа глобальных геопарков ЮНЕСКО. Сегодня в её рамках 213 геопарков, расположенных в 48 странах мира, которые демонстрируют уникальные геологические особенности и ландшафты, отражая важность глубокого изучения и понимания значения георазнообразия для развития наших обществ.

Постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов, выступая на мероприятии, отметил, что наша страна, являясь девятой по величине территорией мира, также обладает богатым геологическим наследием.

«У Казахстана есть богатый потенциал для создания национальной сети геопарков, которая может быть впоследствии включена в глобальную сеть», – подчеркнул посол.

Его выступление сопровождалось демонстрацией фотографий уникальных объектов, свидетельствующих о значительном геологическом разнообразии в Казахстане, таких как Бозжыра, Шарын, Бурабай, Алтын Емель, Аралкум и других, отражая их потенциал для развития экологически ответственного устойчивого туризма.

А. Абдрахманов отметил особый вклад исследователей и практиков геологии в развитие науки и экономики Казахстана. При этом он особо выделил наследие выдающегося казахского учёного Каныша Сатпаева, чьё 125-летие отмечается в этом году.

Посол пояснил, что Сатпаев был первым казахским профессиональным учёным и инженером в области геологии, и внёс огромный вклад в изучение минеральных ресурсов страны, а также стал автором учебной литературы, которая используется по сей день. Его работы в значительной степени способствовали развитию передовой геологической науки в Казахстане и созданию его мощной промышленной базы.

Напомним, что в знак признания его заслуг 29-я Генеральная конференция ЮНЕСКО включила 100-летие со дня рождения К. Сатпаева в список памятных дат Организации на 1999 год.

«Научное наследие Каныша Сатпаева и сегодня продолжает вдохновлять новые поколения учёных и инженеров на дальнейшее изучение геологического разнообразия и богатых природных ресурсов в Казахстане и за его пределами», – подчеркнул А. Абдрахманов.

По случаю нынешней знаменательной даты посол вручил заместителю генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидии Брито новую книгу на казахском и английском языках, выпущенную в честь юбилея казахского академика, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество нашей страны с Организацией в области сохранения геологического наследия.

Международный день георазнообразия отмечается ежегодно 6 октября. Он был утверждён резолюцией 41-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2021 году. Третье празднование этой символической даты вновь служит напоминанием международному сообществу о необходимости ответственного управления георесурсами и сохранения геологического наследия для будущих поколений.