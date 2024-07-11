13 июля в онкоцентрах РК пройдет день открытых дверей
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В июле 2024 года в Казахстане проводится месячник осведомленности о саркомах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Институт онкологии и радиологии
13 июля 2024 года (суббота) в государственных онкологических организациях Казахстана будет проведен Единый день открытых дверей.
Цель мероприятия – профилактика опухолей костей и мягких тканей – сарком, где любой желающий может получить бесплатную консультацию и провериться у онкологов.
Списки государственных онкоцентров, в которых пройдут консультации, опубликованы здесь.