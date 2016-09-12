Спорт
13-летний школьник выиграл 10 млн на турнире по аламан байге
13-летний житель поселка Дегерес близ Алматы Асхат Алимжанов выиграл 10 миллионов тенге на соревнованиях по аламан бәйге "Алтын тұлпар", сообщает телеканал "Хабар24"

Школьник год готовил своего скакуна по кличке Жаннур к республиканскому турниру.

"В прошлом году на этом соревновании я занял третье место. В этом году изначально был настроен на победу, но все же она стала для меня неожиданностью. Никогда раньше я не побеждал в скачках такого уровня. Я очень рад", – сказал Асхат Алимжан.

Второе место и 3 миллиона тенге получил Кинас Кожахметов из Карагандинской области. На миллион меньше выиграл Нуржан Егенбаев из Жамбылского региона. К слову, наград были удостоены первые 9 наездников.

Отметим, что 67-ми участникам со всей страны нужно было преодолеть 4 круга – 51 км дистанции. Самому младшему из наездников было 12 лет. В следующем году дистанцию планируют увеличить еще на 9 км. 

"В прошлом году мы решили увеличить дистанцию до 51 километра, чтобы проверить закалку наших скакунов. Сегодня мы видим, что они способны и на большее. Это трудный и изнурительный забег. Но байга – часть духовного богатства нашего народа, и мы должны развивать это дальше", – отметил судья соревнований Маулит Кулжатаев.

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