14 из 16 организаций образования не прошли аттестацию в Северном Казахстане

Аттестация как сигнализация

Не прошли аттестацию в первом квартале 2022 года 14 из 16 организаций образования Северо-Казахстанской области.

Такие данные привела на брифинге заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО Галия Илья­сова. По ее словам, из пяти дошкольных организаций аттестована только одна – с оценкой «uzdik», из 11 организаций среднего образования аттестована также одна – с оценкой «zhaqsy».

В числе наиболее распространенных нарушений государственного стандарта Галия Илья­сова назвала несоответствие расписания учебной деятельности рабочему и типовому учебным планам, несоответствие объема учебной недельной нагрузки в дошкольных организациях требованиям по языку воспитания и обучения, несоответствие наименований предметов в расписании учебных занятий, в том числе в электронном журнале «Күнделік», их наименованию в типовом учебном плане. Имеется несоответствие установленным нормам доли учителей первой и высшей категорий, педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров, для которых данные школы являются основным местом работы.

На вопрос, чем рискует школа в случае, если не пройдет государственную аттестацию, Галия Ильясова сообщила, что учебное заведение может лишиться возможности выдавать выпускникам документы об образовании государственного образца.