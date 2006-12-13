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14.12.2006
Конкурсы
13 декабря 2006 г. 23:00
110
Конкурсы на 14.12.2006 -
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01:00
Дорога всегда прокормит
00:30
За силу духа
00:00
Воплощают на деле бизнес-идеи
02:33
Ученые NU разработали качественный онлайн-переводчик
02:00
К числу пассажиров аэропорта Алматы добавился ноль
01:30
Что нужно молодым ученым для реализации потенциала?
04:00
«Горит пятно простого кумача над обгорелым куполом Рейхстага...»
03:00
Друзья-казахи называют его Серикбай
04:25
Обучение через игру внедряет креативный педагог
03:33
Не надо усложнять!
00:00
Родом из Казахстана
00:30
Жизнь на грани невозможного
03:02
Закон Республики Казахстан
05:30
URKER: история успеха
02:34
Начался сезон лавин
01:31
Повысить статус и полномочия сельских акимов
01:00
На первом аграрном форуме чествовали лучших
02:28
Приоритетной задачей остается исполнение социальных обязательств
00:00
Газ пришел в аулы Кокарал и Енбекши
02:39
Мужчины, помогайте женщинам!
19 ноября 2024 г. 10:58
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
19 ноября 2024 г. 15:45
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
15 ноября 2024 г. 20:23
Какой будет погода этой зимой в Казахстане
16 ноября 2024 г. 1:00
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
15 ноября 2024 г. 14:37
14-летняя тяжелоатлетка из Талдыкоргана стала чемпионкой РК среди взрослых
15 ноября 2024 г. 18:57
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
19 ноября 2024 г. 0:00
Кызылординский рис: от поля до стола
15 ноября 2024 г. 3:00
Общественный контроль не помешает
16 ноября 2024 г. 0:26
Год большой работы и серьезных наград
15 ноября 2024 г. 2:30
Дружба – мотив серьезный
15 ноября 2024 г. 2:00
Эволюционирует «ныряющая» нить
19 ноября 2024 г. 16:48
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
15 ноября 2024 г. 20:00
Майк Тайсон ударил Джейка Пола на финальной дуэли взглядов
16 ноября 2024 г. 0:00
АПК должен стать одним из основных драйверов экономического роста
15 ноября 2024 г. 21:47
Полный текст выступления президента на первом Форуме работников сельского хозяйства
16 ноября 2024 г. 3:00
Спрос на автогаз превышает предложение
15 ноября 2024 г. 19:20
Ерлан Карин встретился с делегацией Вьетнама
15 ноября 2024 г. 4:00
Путешествие длиною в жизнь
15 ноября 2024 г. 12:35
Токаев назначил ряд послов
16 ноября 2024 г. 2:00
Миссия – создавать учебники
9 ноября 2024 г. 4:00
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
7 ноября 2024 г. 15:47
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
6 ноября 2024 г. 3:33
Второе рождение трассы
6 ноября 2024 г. 15:30
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
30 октября 2024 г. 18:45
Премий для госслужащих больше не будет
23 октября 2024 г. 1:53
Реконструкция близится к завершению
2 ноября 2024 г. 2:30
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
9 ноября 2024 г. 12:30
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
25 октября 2024 г. 1:00
Чеченка с казахской душой
28 октября 2024 г. 16:10
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
25 октября 2024 г. 4:00
Этот день изменил судьбу
25 октября 2024 г. 2:30
Какой должна быть новая концепция национальной истории
25 октября 2024 г. 0:00
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
29 октября 2024 г. 15:34
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
8 ноября 2024 г. 1:00
До золота рукой подать
6 ноября 2024 г. 15:09
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
27 октября 2024 г. 11:00
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
9 ноября 2024 г. 11:52
Больничный теперь не подделаешь
1 ноября 2024 г. 13:02
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
23 октября 2024 г. 19:05
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
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Казахстанская правда
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