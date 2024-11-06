148 тысяч лиц с инвалидностью трудоустроили в Казахстане

Правительство
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Дана Аменова
корреспондент

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова доложила о принимаемых мерах по трудоустройству лиц с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Правительства

Она сообщила, что на 1 ноября 148 тысяч человек или 39% из числа трудоспособных среди людей с особыми потребностями обеспечены занятостью. При этом, уровень занятости по регионам не достигает и 50%.

 В разрезе отраслей занятости лидируют научная деятельность (28%), государственное управление (12%), образование и торговля (по 9%), здравоохранение (7%).

«По профессиям 21% лиц с инвалидностью заняты в качестве специалистов-профессионалов, 19% – неквалифицированные работники, 13% – специалисты-техники, 11% – руководители и госслужащие; работники сфер услуг, продаж», — отметила Светлана Жакупова.

Господдержка гражданам с инвалидностью оказывается в проактивном формате в РК. Услуги предоставляются через портал социальных услуг.

«Ежегодно совокупные расходы из республиканского бюджета и Государственного фонда социального страхования увеличиваются порядка на 22%. В текущем году они составили 748,5 млрд тенге», — сказала Светлана Жакупова.

#Правительство #инвалидность #трудоустройство #граждане

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