15 человек погибли из-за проливных дождей в Китае

Происшествия, Общество, В мире, Китай
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Аманжолова Айман
[email protected]

Из-за проливных дождей в Китае погибли 15 человек, еще четверо числятся пропавшими, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

фото: kazpravda.kz

Пятнадцать человек погибли, еще четверо числятся пропавшими в результате проливных дождей в городе Чунцин на юго-западе Китая, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

По информации телевидения, с 3 по 4 июля округ Ваньчжоу пострадал от проливных дождей.

По состоянию на 10 утра (08.00 по времени Астаны) 5 июля от проливных дождей пострадали 36 населенных пунктов в округе, а также 37 226 человек, из них более 11,5 тысячи человек нуждаются в эвакуации, 779 были эвакуированы, 15 погибли, 4 числятся пропавшими без вести, сообщило телевидение. 

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