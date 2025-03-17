15-метровый жент приготовили в Астане

Столица,Гастрономия
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Дана Аменова
корреспондент

Для приготовления национального десерта затратили 50 кг талкана

Иллюстративное фото из открытых источников

В преддверии Наурыз мейрамы коллектив колледжа сервиса и туризма Астаны приступил к приготовлению казахского традиционного угощения – жента, сообщает Kazpravda.kz 

По информации столичного акимата, в мероприятии приняли активное участие 15 мастеров производственного обучения, 31 преподаватель и 55 студентов, которые изучают тонкости приготовления национального блюда.

«Объем готового продукта тоже поражает: на жент было использовано 50 кг талкана. Его общая длина составляет 15 метров, ширина – 30 см, а высота – 4 см. Общий вес – около 150 кг», – отметили в столичном акимате.

В городской администрации подчеркнули, что жент – один из самых вкусных и питательных деликатесов казахского народа. Он не замерзает зимой, не портится летом, всегда сохраняет вкус и питательность. В связи с этим он занимает особое место за дастарханом кочевого народа.

#Астана #жент #приготовление

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