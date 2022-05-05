16-й титул в парном разряде

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева второй раз подряд выиграла международный турнир в Шымкенте с призовым фондом в 15 тыс. долларов. Неделю назад она праздновала победу в дуэте с россиянкой Анастасией Сухотиной.

На этот раз напарницей Жибек была представительница Нидерландов Джудит Виссхер. В финале они встретились с другими нашими спортсменками, Жанель Рустемовой и Аружан Сагандыковой, эта казах­станская пара накануне в полуфинале сотворила сенсацию, обыграв вторых сеянных соревнования – казахстанку Айнитдинову и россиянку Сухотину.

Рустемова и Сагандыкова повели со старта – 2:0, но Куламбаева и Виссхер не только совершили камбэк, но и победили на тай-брейке со счетом 7:4. Во втором сете Жибек и Джудит полностью забрали инициативу, взяв пять розыгрышей кряду и победив со счетом 6:1.

Под эгидой ITF Жибек Куламбаева завоевала уже 18-й титул в карьере и 16-й – в парном разряде. В предстоящее воскресенье она может выиграть свой третий одиночный титул там же, в Шымкенте.