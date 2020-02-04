17-летний футболист «Барселоны»

Очередной обзор топ-5 первенств Старого Света начнем не как обычно – с Англии (которая сейчас заслуженно является лучшей лигой), а со второго по зрелищности чемпионата планеты – испанской Примеры.

В Ла Лиге произошло поистине неординарное событие: один из лидеров первенства – «Барселона» – смогла обыграть «Леванте» во многом благодаря невероятной игре 17-летнего испано-гвинейского вингера Анссумане Фати Виейра, более известного как Ансу Фати.

Встреча 22-го тура чемпионата Испании проходила в столице Каталонии на знаменитом стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей 2 мяча как раз и забил Ансу Фати (30-я и 31-я минуты). Причем в обоих случаях он пробил голкиперу «Леванте» Айтору Фернандесу между ног.

Стоит отметить, что 2 результативные передачи в матче на свой счет при этом записал капитан «сине-гранатовых» Лионель Месси. Гости ответили точным ударом Рубена Рочины (90 + 2).

Как сообщают испанские СМИ, Фати стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата Испании. Ему на тот момент исполнилось 17 лет и 94 дня. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему полузащитнику «Малаги» Хуанми Хименесу, сейчас выступающему за «Бетис». Он забил 2 гола в ворота «Реал Сосьедад» в возрасте 17 лет и 115 дней в 2010-м. Всего в текущем сезоне Фати, который обещает вырасти в мировую суперзвезду спорта, принял участие в 19 матчах за «Барселону», забил 5 мячей и сделал одну результативную передачу.

Кстати, данная победа все же не помогла «Барсе» сместить с 1-го места своего самого непримиримого соперника – мад­ридский «Реал». В субботу «Королевский клуб» выступал в столичном дерби против «Атлетико» и благодаря голу француза Карима Бензема на 56-й минуте смог добиться минимальной победы над «матрасниками». Последние после этого поражения скатились с 3-го мес­та в турнирной таблице на 6-е.

Ну а 3–4-е места с одинаковым количеством очков (39) делят между собой «Хетафе» и «Севилья». Первые на выезде в минувшем туре добились побед над «Атлетиком» из Бильбао – 2:0, а вторые сыграли вничью с «Алавесом» – 1:1.

Ну а теперь к английской Премьер-лиге. Здесь продолжает свирепствовать «Ливерпуль». В субботу мерсисайдцы на своем поле принимали «Саунтгемп­тон» и, даже будучи не в оптимальной форме (они проводили уже 4-ю игру за последние 10 дней), смогли разгромить соперника со счетом 4:0. Теперь обходят ближайшего преследователя – «Манчестер Сити» на целых 22 (!) очка. Даже и не вспомнишь, когда такое было в далеком от нас Туманном Альбионе.

В свою очередь удивили и «шейхи» из Манчестера, которые потерпели неприятное поражение в Лондоне от «Тоттенхэма» со счетом 0:2. А может, и не стоит удивляться, ведь сейчас столичные «шпоры» возглавляет не кто-нибудь, а сам Жозе Моуринью, кавалер национального рыцарского ордена Португалии Инфанта дона Энрике (более известного как орден Генриха Мореплавателя), а также один из 10 по версии УЕФА величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Ну и на 3-м месте в Премьер-лиге закрепился «Лестер Сити», в субботу дома сыгравший вничью с лондонским «Челси» – 2:2.

В Италии лидер первенства – туринский «Ювентус» – смог оправиться от поражения в предыдущем туре от неаполитанского «Наполи» (0:2) и в воскресенье на своем поле обыграл «Фиорентину» из Флоренции – 3:0 (2 гола забил португалец Криштиану Роналду). Теперь у «Старой синьоры» 54 очка, а у идущего вторым в турнирной таблице миланского «Интера» – 51 заветный балл. В последний день прошедшей недели «нерадзурри» в Удине смогли нанести поражение местному «Удинезе» – 2:0.

На 3-й строчке располагается столичный «Лацио», в Риме разгромивший «СПАЛ» из Феррары со счетом 5:1.

В немецкой Бундес­лиге на 1-е место наконец-то вышла грозная мюнхенская «Бавария», которая в субботу на выезде обыграла «Майнц», – 3:1. Теперь они на одно очко опережают долгое время лидировавшего «РБ Лейпциг».

В свою очередь «Лейпциг» (который большинство фанатов других немецких клубов откровенно ненавидят и называют ФК «Голливуд» – он стартовал в 2012 году в 4-й по силе лиге Германии и за счет спонсорства австрийской компании Red Bull достиг за короткое время невероятных высот) в субботу дома принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и довольствовался ничьей – 2:2.

Кстати, мёнхенгладбахцы делят 3–4-е места с «Боруссией» из Дортмунда, которая в субботу дома разгромила «Унион» из Берлина, – 5:0.

Ну и в завершение – пару слов о французской Лиге 1. Ясно, что здесь нет конкурентов парижскому «ПСЖ», в субботу дома разгромившему «Монпелье», – 5:0. На 2-м месте в чемпионате располагается «Марсель», в воскресенье на выезде сыгравший вничью с «Бордо», – 0:0. И на третьей позиции идет «Ренн», который вчера вечером в гостях встречался с «Лиллем».