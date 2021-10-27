17-я международная выставка "Astana Zdorovie - 2021" открылась в Нур-Султане
Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов принял участие в первом международном форуме по медицинской технике «Medtech». Форум состоялся в рамках 17-й казахстанской международной выставки «Astana Zdorovie-2021», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.
В мероприятии принимают участие ведущие отечественные и зарубежные фармацевтические компании, разрабатывающие и производящие лекарственные препараты.
Обращаясь к участникам форума, Ералы Тугжанов отметил, что проведение данного форума в период пандемии является актуальным: «Пандемия показала, что сегодня необходимо не только обеспечивать себя вакцинами, лекарственными средствами, но и медицинским оборудованием. В Казахстане мы определили для себя это приоритетом. У нас имеется большой потенциал и возможности».
Вице-премьер сообщил, что во исполнение поручения Главы государства Правительством был принят специальный Комплексный план по развитию фармацевтической отрасли Казахстана, реализация которого позволит к 2025 году увеличить долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства до 50%.
Говоря о дальнейшем развитии инфраструктуры системы здравоохранения Тугжанов заявил, что до 2025 года планируется построить не менее 20 современных больниц, 3 онкологических центра, 12 лабораторий, центр для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий. При их оснащении медицинским оборудованием приоритет будет отдаваться отечественным производителям.
Также вице-премьер посетил павильоны участников выставки и пожелал представителям фармкомпаний и производителям медицинской техники плодотворной работы.