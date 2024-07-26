18-летний водитель сел в тюрьму за смертельное ДТП в Акмолинской области

В ДТП погибло шесть человек

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Акмолинской области виновник смертельной аварии, в которой погибли шесть человек, в том числе двое детей, приговорен к лишению свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Трагическое ДТП произошло 15 декабря 2023 года на автодороге Костанай – Аулиеколь – Сурган. Как следует из материалов уголовного дела, водитель автомашины ВАЗ-21114 не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с впереди движущейся по этой же полосе, автомашиной Audi, в которой кроме водителя находились пять пассажиров. От удара Audi выехала на встречную полосу, где столкнулась с тягачом Volvo. Легковой автомобиль загорелся.

По факту происшествия полицейскими проведено досудебное расследование.

«Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области 18-летний водитель автомашины ВАЗ-21114 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 345 УК РК, и приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», – рассказали в полиции.

Кроме того, мужчина лишен права управления авто сроком на 7 лет. Также суд обязал виновника аварии выплатить моральный вред потерпевшим.

Полицейские убедительно просят водителей автотранспортных средств неукоснительно соблюдать ПДД, не подвергать опасности свою жизнь и жизни других участников дорожного движения.