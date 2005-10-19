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Конкурсы
19.10.2005
19 октября 2005 г. 0:00
Конкурсы на 19.10.2005 -
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08:31
Водителям "Скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
09:12
Казахстанские борцы победили в Кубке Азии "Turan Barysy"
11:02
Есть ли казахстанцы среди пострадавших в жуткой трагедии в Сеуле, рассказали в МИД
10:23
Казахстанские каратисты завоевали 2 золота на чемпионате мира
12:03
Водителям «скорой» дали зеленый свет: абсурдный приказ отменили
13:19
Казахстанская студентка погибла во время давки в Сеуле
23 октября 2022 г. 9:14
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
23 октября 2022 г. 11:05
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
24 октября 2022 г. 17:33
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
23 октября 2022 г. 15:56
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
23 октября 2022 г. 13:21
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
23 октября 2022 г. 18:05
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
23 октября 2022 г. 17:03
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
23 октября 2022 г. 8:25
Сильный снегопад и метель ожидаются в Казахстане
23 октября 2022 г. 16:24
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина
23 октября 2022 г. 10:19
Акмолинские полицейские получили новые автомобили
24 октября 2022 г. 19:07
В ВКО из-за халатности остановила работу ТЭЦ
23 октября 2022 г. 14:03
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
23 октября 2022 г. 19:06
Пеликана приютили вахтовики на месторождении в Мангистау
23 октября 2022 г. 10:40
Си Цзиньпина переизбрали генсеком Компартии Китая на третий срок
24 октября 2022 г. 14:33
Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Актюбинской области
25 октября 2022 г. 0:00
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казахстан не остановится на принятии Декларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
24 октября 2022 г. 8:37
В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом
24 октября 2022 г. 18:46
Президент Казахстана провел встречу с президентом Европейской комиссии
24 октября 2022 г. 15:18
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
25 октября 2022 г. 1:00
Правовой фундамент легитимности государства
30 сентября 2022 г. 10:40
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
14 октября 2022 г. 1:00
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
14 октября 2022 г. 14:57
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
13 октября 2022 г. 11:21
Женщину-юриста убили в Алматы
13 октября 2022 г. 16:46
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
13 октября 2022 г. 15:10
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
14 октября 2022 г. 2:00
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
13 октября 2022 г. 9:55
Владимир Путин прибыл в Астану
13 октября 2022 г. 13:34
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
14 октября 2022 г. 12:50
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
4 октября 2022 г. 11:39
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
30 сентября 2022 г. 1:00
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
3 октября 2022 г. 9:20
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
15 октября 2022 г. 14:13
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
19 октября 2022 г. 12:20
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
19 октября 2022 г. 20:00
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
15 октября 2022 г. 14:08
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
13 октября 2022 г. 12:56
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
22 октября 2022 г. 20:38
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
22 октября 2022 г. 19:57
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
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Казахстанская правда
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