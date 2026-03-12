Такие данные были озвучены в ходе встречи представителей Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития с IT-сообществом

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Казахстане бизнесу и разработчикам открывают доступ к данным и вычислительным мощностям для создания продуктов на базе искусственного интеллекта. Об этом представители МИИЦР рассказали на встрече с IT-сообществом, которая прошла в формате открытого диалога, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Главной темой встречи стали инструменты государственной поддержки, которые позволяют стартапам, компаниям и независимым разработчикам использовать инфраструктуру для создания отечественных ИИ-решений.

Во время встречи участникам показали реальные сервисы, которые уже доступны рынку. Формат «презентация + демо» позволил разработчикам увидеть, как именно можно использовать данные и вычислительные ресурсы для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта.

Вице-министр цифрового развития Дмитрий Мун отметил, что одна из задач ведомства — убрать барьеры между государственными информационными системами и разработчиками.

По его словам, компании теперь могут не только пользоваться готовыми наборами данных, но и запрашивать у министерства дополнительные данные, необходимые для обучения моделей. Если для разработки продукта не хватает специфических данных, можно оставить запрос, и министерство поможет подготовить необходимый массив.

Одним из ключевых инструментов стал портал Ashyq Data, созданный министерством совместно с АО «НИТ». Сейчас на платформе в открытом доступе размещено около 200 наборов данных — от аналитики по недвижимости до медицинских показателей.

Из них 73 датасета опубликованы впервые. Данные обновляются еженедельно и доступны бесплатно. Портал представляет собой централизованную витрину обезличенных данных, которая объединяет более 120 государственных баз данных.

Помимо данных разработчикам необходимы и вычислительные мощности для обучения нейросетей.

Astana Hub представил платформу AlemLLM, которая позволяет компаниям получать доступ к вычислительным ресурсам через систему заявок. Во время встречи участникам в режиме реального времени показали, как зарегистрироваться на платформе и начать использовать ее возможности для своих проектов.

Также участники обсудили направления, в которых искусственный интеллект может применяться в государственном секторе и отраслях экономики в ближайшие годы.

Опубликованные IT-планы и бизнес-процессы госорганов позволяют компаниям заранее понимать, какие цифровые решения будут востребованы.

В министерстве отметили, что подобные встречи с рынком будут проводиться регулярно.