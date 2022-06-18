22 офицера пополнили офицерский корпус Нацгвардии

Сегодня в Нур-Султане возле Монумента “Отан Корғаушылар” состоялся торжественный выпуск офицеров Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Более 150 магистрантов пополнили ряды офицерского корпуса Вооруженных Сил Казахстана, других войск и воинских формирований. Из них 22 офицера Национальной гвардии.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство силовых структур страны и ВУЗа. Дипломы выпускникам войск правопорядка вручили заместитель Министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов, заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Альберт Маткаримов, начальник Департамента образования и науки Министерства обороны генерал-майор Жумабек Ахметов и начальник факультета Национальной гвардии полковник Марат Батыров.

– Сегодня ряды Вооруженных Сил пополнились профессионально подготовленными офицерами, прошедшими обучение в самом престижном военном учебном заведении Казахстана. Офицеры должны быть не только высококлассными специалистами, готовыми принимать нестандартные решения, но и верными присяге патриотами, способными выполнять сложные боевые задачи, повести за собой подчинённых и сберечь их жизни, - сказал, обращаясь к выпускникам, Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

22 военнослужащих войск правопорядка прошли обучение по образовательной программе «Менеджмент в Национальной гвардии» по четырем квалификациям: «Управление оперативно-тактическое НГ», «Управление оперативно-тактическое гражданской обороны», «Организация воспитательной и идеологической работы НГ» и «Управление техническим обеспечением НГ».

Отрадно отметить, что выпускник факультета Нацгвардии майор Максат Мукаев набрал наибольшее количество баллов в ходе обучения среди всех выпускников ВУЗа.

В дальнейшим выпускники будут на практике применять полученные знания в воинских частях и региональных командованиях войск правопорядка.