23,5 тысяч социальных квартир построили в столице

В Астане действует специальная жилищная программа для молодежи, увеличена сумма жилищных сертификатов с 1 млн до 1,5 млн тенге, расширена категория участников жилищных программ и др., передает сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

За последние годы в Астане построено почти 23,5 тыс. социальных квартир. К примеру, если в 2018г. было построено 1100 соцквартир, в 2019г. - 2900 соцквартир, то в 2020-2022гг. было построено 20,5 тыс. соцквартир.

Кроме того, ведутся работы по завершению долгостроев, ремонту опасных ЖК, сносу аварийного ветхого жилья.

За последние три года из аварийных домов переселено почти 700 семей. Планируется переселить ещё более 300 семей. С начала старта программы Елорда Даму из аварийных домов переселено порядка 4 200 семей.