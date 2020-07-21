24 млн тенге на аппараты ИВЛ собрали жители СКО за неделю

Общество
Иллюстративное фото с сайта joker.ykt.ru
Уже закуплены и распределены по больницам СКО 36 аппаратов, оставшиеся деньги потратят на лекарства и другое медицинское оборудование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 7152.kz.   

Напомним, сбор организовал благотворительный фонд "Зекет" при Духовном управлении мусульман Казахстана.

Как рассказал представитель фонда – наиб-имам Центральной мечети "Кызылжар" – Мухаммадзахир Мирзаев, основную сумму перечислили бизнесмены региона.

"Мы собрали за неделю около 24 млн тенге, из них на 15 млн купили 36 аппаратов искусственной вентиляции легких из России. Мы поговорили с руководителем управления здравоохранения Кабдрахманом Сактагановым, чтобы узнать, где имеется необходимость в оборудовании. Было принято решение доставить 20 аппаратов в многопрофильную областную больницу, 10 переданы в Бесколь, два – в Уалихановский район, по одному в Акжарский, Есильский, М. Жумабаева и Мамлютский районы. Оставшиеся средства будут использованы для приобретения другого необходимого медицинского оборудования и лекарств по согласованию с местными больницами", – говорит представитель фонда Мухаммадзахир Мирзаев.

Суммы переводов, по словам наиб-имама, были разные – от десяти тенге до миллиона. Максимальные суммы выделили одно из предприятий региона, а также неравнодушный североказахстанец.

"Пожертвования принимались в режиме онлайн: жители региона переводили по 10 тенге, 1000 тенге, 5000 тенге. Кто сколько может. Сбор еще не закрыт, планируем и дальше закупать другое необходимое оборудование и медицинские препараты, так как у больниц еще есть необходимость в тех же аппаратах ИВЛ", – добавил Мухаммадзахир Мирзаев.

Популярное

Все
Наступила эра больших игр
Интриги Первой лиги
Где смех и драма учат не молчать
Дело мастера живет
Поехали кататься?
Музей пригласил в путешествие
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Бегом к своей мечте
Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продолжая выходить на поле
Поисковики отправились на остров Сахалин
Чтобы лето даром не прошло
Интеллектуал эпохи независимости
«…И недаром мы сильны»
Библиотека нового времени
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
Завершает работу Международная школа геномики и биоинформатики
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
Возрождая легендарные породы
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Интеллектуал эпохи независимости
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логик…
Найти свое место в бизнесе
МЧС напоминает об опасности тополиного пуха

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]