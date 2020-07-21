24 млн тенге на аппараты ИВЛ собрали жители СКО за неделю

Уже закуплены и распределены по больницам СКО 36 аппаратов, оставшиеся деньги потратят на лекарства и другое медицинское оборудование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 7152.kz.
Напомним, сбор организовал благотворительный фонд "Зекет" при Духовном управлении мусульман Казахстана.
Как рассказал представитель фонда – наиб-имам Центральной мечети "Кызылжар" – Мухаммадзахир Мирзаев, основную сумму перечислили бизнесмены региона.
"Мы собрали за неделю около 24 млн тенге, из них на 15 млн купили 36 аппаратов искусственной вентиляции легких из России. Мы поговорили с руководителем управления здравоохранения Кабдрахманом Сактагановым, чтобы узнать, где имеется необходимость в оборудовании. Было принято решение доставить 20 аппаратов в многопрофильную областную больницу, 10 переданы в Бесколь, два – в Уалихановский район, по одному в Акжарский, Есильский, М. Жумабаева и Мамлютский районы. Оставшиеся средства будут использованы для приобретения другого необходимого медицинского оборудования и лекарств по согласованию с местными больницами", – говорит представитель фонда Мухаммадзахир Мирзаев.
Суммы переводов, по словам наиб-имама, были разные – от десяти тенге до миллиона. Максимальные суммы выделили одно из предприятий региона, а также неравнодушный североказахстанец.
"Пожертвования принимались в режиме онлайн: жители региона переводили по 10 тенге, 1000 тенге, 5000 тенге. Кто сколько может. Сбор еще не закрыт, планируем и дальше закупать другое необходимое оборудование и медицинские препараты, так как у больниц еще есть необходимость в тех же аппаратах ИВЛ", – добавил Мухаммадзахир Мирзаев.
Напомним, сбор организовал благотворительный фонд "Зекет" при Духовном управлении мусульман Казахстана.
Как рассказал представитель фонда – наиб-имам Центральной мечети "Кызылжар" – Мухаммадзахир Мирзаев, основную сумму перечислили бизнесмены региона.
"Мы собрали за неделю около 24 млн тенге, из них на 15 млн купили 36 аппаратов искусственной вентиляции легких из России. Мы поговорили с руководителем управления здравоохранения Кабдрахманом Сактагановым, чтобы узнать, где имеется необходимость в оборудовании. Было принято решение доставить 20 аппаратов в многопрофильную областную больницу, 10 переданы в Бесколь, два – в Уалихановский район, по одному в Акжарский, Есильский, М. Жумабаева и Мамлютский районы. Оставшиеся средства будут использованы для приобретения другого необходимого медицинского оборудования и лекарств по согласованию с местными больницами", – говорит представитель фонда Мухаммадзахир Мирзаев.
Суммы переводов, по словам наиб-имама, были разные – от десяти тенге до миллиона. Максимальные суммы выделили одно из предприятий региона, а также неравнодушный североказахстанец.
"Пожертвования принимались в режиме онлайн: жители региона переводили по 10 тенге, 1000 тенге, 5000 тенге. Кто сколько может. Сбор еще не закрыт, планируем и дальше закупать другое необходимое оборудование и медицинские препараты, так как у больниц еще есть необходимость в тех же аппаратах ИВЛ", – добавил Мухаммадзахир Мирзаев.