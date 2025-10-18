В любой стране есть профессии, где риск - часть рабочего дня. Где нет слова «невозможно», а есть только «нужно успеть». Пожарные, спасатели, медики экстренных служб - люди, которые идут туда, откуда другие бегут. Именно такие люди и стоят за тремя буквами, которые сегодня знает каждый казахстанец - МЧС.

Фото: МЧС РК

19 октября 2025 года Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает своё тридцатилетие. Юбилей, который нельзя измерить только календарём. Это история мужества и профессионализма, постоянного роста и преобразований, за которыми стоят тысячи человеческих судеб.

Когда в 1995 году создавалась система гражданской защиты, мало кто мог представить, насколько масштабным станет это ведомство. Сегодня при поддержке Главы государства МЧС - это современная, технологичная и гибкая структура, способная не только тушить пожары и устранять последствия катастроф, но и предупреждать их задолго до того, как беда случится. Более тридцати тысяч человек ежедневно выходят на службу, чтобы обеспечить безопасность миллионов граждан страны.

Каждый год спасатели совершают свыше девяноста тысяч выездов на пожары и аварии. Ежегодно из зон бедствия эвакуируются десятки тысяч людей, тысячи получают медицинскую и психологическую помощь. Только с начала 2025 года спасено более девяти тысяч граждан, оказана помощь тысячам пострадавших. Эти цифры кажутся сухими, пока не понимаешь, что за каждой из них стоит чья-то жизнь - человек, которого успели вытащить из-под обвала, спасти из пламени, снять со льдины.

Современное МЧС - уже не только каски, рукава и пожарные автомобили. Это целая экосистема технологий, где искусственный интеллект, беспилотники и цифровые платформы стали такими же инструментами спасения, как когда-то огнетушитель и шанцевый инструмент. В распоряжении ведомства - почти две сотни беспилотных летательных аппаратов. Только за этот год они совершили более двух тысяч операций, помогая искать пропавших людей и оценивать обстановку в зонах бедствия.

Система «Орман» позволяет обнаруживать лесные пожары на ранней стадии, «Табиғат» анализирует экологические риски, а платформа «Тасқын» моделирует паводковые угрозы, давая возможность заранее эвакуировать населённые пункты. Новая система экстренного оповещения MASS ALERT уже действует в Алматы, и вскоре будет внедрена в других сейсмоопасных регионах страны.

Казахстан шаг за шагом превращает свою систему гражданской защиты в одну из самых технологичных в Евразии. Это осознанный выбор государства, где безопасность человека рассматривается как главный показатель зрелости общества.

Большое внимание уделяется и организационным реформам. За последние годы МЧС полностью перестроило свою систему управления, отказавшись от фрагментарности и создав единый принцип координации. Теперь подразделения работают не изолированно, а как единое целое, где ресурсы распределяются централизованно, а решения принимаются быстрее. Появились универсальные подразделения, объединяющие пожарных, спасателей и медиков, - настоящие мобильные группы комплексного реагирования.

Параллельно укрепляется инфраструктура. Только за последние два года ведомство получило несколько тысяч единиц новой техники, двенадцать воздушных судов и двадцать тысяч единиц оборудования. Впервые за историю МЧС Казахстана появились собственные самолёты для переброски личного состава в зоны чрезвычайных ситуаций. В текущем году дан старт новой ведомственной программы по созданию в 20-ти авиаотрядов во всех регионах страны.

Безопасность перестаёт быть привилегией крупных городов. В рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары» создаются современные добровольные пожарные посты в отдалённых сёлах - там, где раньше помощь могла опоздать. Сегодня такие посты уже работают в сотни населённых пунктах страны. Теперь сельчане знают: рядом есть люди, готовые прийти на помощь в любую минуту.

Ещё одна важная черта современного МЧС - ориентация на международное сотрудничество. Казахстан активно взаимодействует с соседними странами в вопросах ликвидации последствий катастроф. С Азербайджаном налажена работа на Каспии: действует специализированное подразделение «Теңіз Жасағы», занимающееся борьбой с нефтяными разливами и спасением на море. В Алматы будет создан Казахстанско-Китайский центр сейсмологии, где совместно анализируются данные и разрабатываются прогнозы землетрясений. Научное сотрудничество - это пример того, как безопасность становится частью дипломатии.

Параллельно ведётся серьёзная работа в сфере промышленной безопасности. МЧС проводит масштабные проверки угольных предприятий, внедряет цифровые системы мониторинга. В Карагандинской области запускается пилотный проект с компанией Qarmet: ведомство в режиме реального времени получает данные о состоянии шахт, уровне загазованности и параметрах оборудования. Контроль, внедрение новой культуры безопасности, когда риск анализируется до того, как он становится угрозой.

Серьёзные изменения происходят и в правовом поле. В июне 2025 года Президент Казахстана подписал новый закон, который внес более шестисот поправок в десять кодексов и три десятка законов. Этот документ стал настоящей реформой всей системы гражданской защиты. Закон усиливает координирующую роль МЧС, повышает социальную защищённость сотрудников, закрепляет переход от реагирования на чрезвычайные ситуации - к их предупреждению. Это шаг, который выводит безопасность на уровень стратегического приоритета государства.

Но МЧС - это не только техника, не только реформы и нормативы. Это прежде всего люди. Люди, которые надевают форму и идут туда, где холод, пламя и страх. Ведомство последовательно улучшает социальную поддержку сотрудников: предоставляются жилищные выплаты, льготы, дополнительное страхование. Введена кадровая ротация «Центр–Регион–Центр», когда опытные руководители из центрального аппарата направляются в регионы, чтобы усиливать управление на местах и передавать знания молодым специалистам.

К юбилею МЧС инициировало акцию «30 добрых дел к 30-летию». С сентября по октябрь по всей стране спасатели проводят благотворительные и социальные мероприятия: помогают детям и пожилым, участвуют в донорских акциях, высаживают зеленные насаждения. Эта инициатива напоминает, что за формой и званиями стоят обычные люди, готовые помогать не только в чрезвычайных ситуациях, но и просто по зову сердца.

Сегодня МЧС Казахстана - не просто ведомство, а часть национальной идентичности. Оно объединяет в себе всё, что символизирует силу государства: организованность, ответственность, инновации и человечность. Безопасность становится не задачей, а образом мышления, частью культуры.

Тридцать лет - это возраст зрелости. Возраст, когда можно оглянуться назад и сказать: «Мы сделали многое». Но для МЧС это не финал, а новая отправная точка. Впереди ещё больше - цифровизация, новые стандарты промышленной безопасности, развитие авиации, интеграция с международными партнёрами, совершенствование систем предупреждения.

Казахстан создаёт модель, которая может стать примером для всего региона - систему, где безопасность граждан становится фундаментом развития, а служение обществу - смыслом профессии. И, пожалуй, лучшая благодарность спасателям - это простые слова, которые они иногда слышат после выезда: «Спасибо, вы успели».

Чингис Аринов

Министр по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан

генерал-майор