Шесть лет условно получила бухгалтер детсада в Мангистауской области

Мошенничество
128
Дана Аменова
Корреспондент

Бухгалтер незаконно перечисляла деньги на свой счет на общую сумму 30 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры выявили факт хищения бюджетных денег бухгалтером двух государственных детских садов.

Установлено, что бухгалтер незаконно перечисляла деньги на собственный лицевой счет на общую сумму 30 млн тенге.

«По данному факту городская прокуратура зарегистрировала уголовное дело, бухгалтер признана виновной по статье 189 УК РК  «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». По приговору суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно», –  сообщили в надзорном органе.

 В прокуратуре добавили, что в данное время ущерб в размере 30 млн тенге возмещен государству в полном объеме.

#дети #бухгалтер #кража #Мангистауская область #сады

Популярное

Все
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Посвящается поэту и гражданину
Казахстан – не проходной двор
Что связывает Пушкина с областью Абай?
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Отечественные инвесторы намерены соединить «Шымбулак» и «Ой-Карагай» канатной дорогой
«Тайник-KZ» стал брендом
Экспонаты ожили
Фундамент языка закладывается с колыбели
Служил профессии, чтил силу слова
В Алматинской области усилили борьбу с нелегальными застройщиками
Сначала отремонтируют, потом снесут?
Синергия стратегического партнерства для устойчивого развития страны
Как отечественному бизнесу стать социально-ответственным?
Народный губернатор всегда помнил о своих корнях
Палитра цвета и настроений
Первооткрыватель и звезда первой величины в науке
Мужская и женская сборные Казахстана стали победителями международного турнира Elorda Cup
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Будущее – за казахским языком
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Ни проехать, ни пройти
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Одно громкое «доколе»?
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Штурмовики идут в бой с пехотой
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Читайте также

Астанчанка оформила на доверчивую соседку шесть кредитов
Мошенники приглашают казахстанцев пройти диспансеризацию ил…
Два брата украли 25 млн долларов в криптовалюте за 12 секунд
180 млн долларов вымогал мошенник у директора компании в Ас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]