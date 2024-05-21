Шесть лет условно получила бухгалтер детсада в Мангистауской области

Бухгалтер незаконно перечисляла деньги на свой счет на общую сумму 30 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры выявили факт хищения бюджетных денег бухгалтером двух государственных детских садов.

Установлено, что бухгалтер незаконно перечисляла деньги на собственный лицевой счет на общую сумму 30 млн тенге.

«По данному факту городская прокуратура зарегистрировала уголовное дело, бухгалтер признана виновной по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». По приговору суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно», – сообщили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что в данное время ущерб в размере 30 млн тенге возмещен государству в полном объеме.