37 новых заводов по переработке твердых бытовых отходов запустят в Казахстане

Вопрос строительства заводов по переработке твердых бытовых отходов в крупных городах рассмотрен на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев напомнил, что правительством утвержден механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами. Это касается приобретения мусоровозов, запуска сортировочных линий и перерабатывающих мощностей. Финансирование предусмотрено через Фонд развития промышленности со ставкой вознаграждения 3% и сроком предоставления займа от 3 до 15 лет.

В части переработки твердых бытовых отходов планируются строительство 37 новых и модернизация 8 действующих заводов общей мощностью более 1,2 млн тонн в год. Это позволит довести объем переработки до 1,4 млн тонн в год.

О реализации соответствующих инфраструктурных проектов в регионах проинформировали аким области Жетісу Бейбит Исабаев и аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

С докладом о создании новых и модернизации действующих перерабатывающих мощностей на заседании также выступил председатель правления Ассоциации упаковщиков Казахстана Батырбек Аубакиров.

Как отметил премьер-министр, во многих регионах республики до сих не удалось организовать эффективный сбор и вывоз, сортировку и переработку коммунальных отходов. Повсеместно образуются несанкционированные свалки, несвоевременно решаются вопросы их ликвидации. Он указал на то, что в стране продолжают закапывать мусор в землю.

По его словам, не находят своего решения вопросы утилизации и переработки пищевых отходов, которые являются не менее опасными. В этой связи требуется выработать механизмы утилизации от сбора до переработки.

– Министерством и регионами затянулась данная работа. Основная доля предприятий занимается только сбором вторсырья, его прессованием и дальнейшей реализацией, как правило, за рубеж. Мало предприятий, которые перерабатывают отходы и производят конечную продукцию, — указал глава правительства.

В качестве примера он озвучил, что в Северо-Казахстанской области компания «Радуга» перерабатывает отходы полиэтилена и бумаги, производит различные товары народного потребления. В Шымкенте компанией «Еврокристалл» перерабатывается стекло и выпускается стеклянная тара.

В Алматинской области компания KZ recycling выпускает из макулатуры бумажную продукцию. А в Кызылординской области каждый район прорабатывает свой проект по переработке отходов.

При этом премьер указал, что в Атырауской, Актюбинской областях и области Абай уже продолжительное время не могут запустить линию сортировки отходов.

В целом Олжас Бектенов отметил, что во всем мире переработка мусора является выгодным бизнесом и Казахстан не должен отставать в этом направлении, необходимо внедрить эффективные механизмы экономического стимулирования предприятий при реализации таких проектов.

Он добавил, что также перезапущен механизм Программы выплат предприятиям, осуществляющим сбор, транспортировку и переработку отходов (ЭкоҚолдау).

– Четкая система обращения с отходами даст не только экономический и экологический эффекты, но и будет способствовать открытию предприятий, привлечению новых технологий, созданию рабочих мест, — сказал Олжас Бектенов.

На основании сказанного глава правительства поручил разработать дополнительные механизмы привлечения инвесторов в сферу переработки отходов, принять меры для ускоренного рассмотрения заявок по соответствующим инфраструктурным проектам и обеспечить сопровождение каждого из них до полного ввода в эксплуатацию. Премьер-Министр поручил ускорить введение в эксплуатацию всех начатых проектов в данной сфере.