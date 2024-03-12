37 новых заводов по переработке твердых бытовых отходов запустят в Казахстане

Правительство
131
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Вопрос строительства заводов по переработке твердых бытовых отходов в крупных городах рассмотрен на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев напомнил, что правительством утвержден механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами. Это касается приобретения мусоровозов, запуска сортировочных линий и перерабатывающих мощностей. Финансирование предусмотрено через Фонд развития промышленности со ставкой вознаграждения 3% и сроком предоставления займа от 3 до 15 лет. 

В части переработки твердых бытовых отходов планируются строительство 37 новых и модернизация 8 действующих заводов общей мощностью более 1,2 млн тонн в год. Это позволит довести объем переработки до 1,4 млн тонн в год.

О реализации соответствующих инфраструктурных проектов в регионах проинформировали аким области Жетісу Бейбит Исабаев и аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев. 

С докладом о создании новых и модернизации действующих перерабатывающих мощностей на заседании также выступил председатель правления Ассоциации упаковщиков Казахстана Батырбек Аубакиров.

Как отметил премьер-министр, во многих регионах республики до сих не удалось организовать эффективный сбор и вывоз, сортировку и переработку коммунальных отходов. Повсеместно образуются несанкционированные свалки, несвоевременно решаются вопросы их ликвидации. Он указал на то, что в стране продолжают закапывать мусор в землю.

По его словам, не находят своего решения вопросы утилизации и переработки пищевых отходов, которые являются не менее опасными. В этой связи требуется выработать механизмы утилизации от сбора до переработки.

– Министерством и регионами затянулась данная работа. Основная доля предприятий занимается только сбором вторсырья, его прессованием и дальнейшей реализацией, как правило, за рубеж. Мало предприятий, которые перерабатывают отходы и производят конечную продукцию, — указал глава правительства.

В качестве примера он озвучил, что в Северо-Казахстанской области компания «Радуга» перерабатывает отходы полиэтилена и бумаги, производит различные товары народного потребления. В Шымкенте компанией «Еврокристалл» перерабатывается стекло и выпускается стеклянная тара. 

В Алматинской области компания KZ recycling выпускает из макулатуры бумажную продукцию. А в Кызылординской области каждый район прорабатывает свой проект по переработке отходов. 

При этом премьер указал, что в Атырауской, Актюбинской областях и области Абай уже продолжительное время не могут запустить линию сортировки отходов.

В целом Олжас Бектенов отметил, что во всем мире переработка мусора является выгодным бизнесом и Казахстан не должен отставать в этом направлении, необходимо внедрить эффективные механизмы экономического стимулирования предприятий при реализации таких проектов.

Он добавил, что также перезапущен механизм Программы выплат предприятиям, осуществляющим сбор, транспортировку и переработку отходов (ЭкоҚолдау).

– Четкая система обращения с отходами даст не только экономический и экологический эффекты, но и будет способствовать открытию предприятий, привлечению новых технологий, созданию рабочих мест, — сказал Олжас Бектенов. 

На основании сказанного глава правительства поручил разработать дополнительные механизмы привлечения инвесторов в сферу переработки отходов, принять меры для ускоренного рассмотрения заявок по соответствующим инфраструктурным проектам и обеспечить сопровождение каждого из них до полного ввода в эксплуатацию. Премьер-Министр поручил ускорить введение в эксплуатацию всех начатых проектов в данной сфере.

#поручение #Правительство #Бектенов #мусор

Популярное

Все
Красиво шить не запретишь
Войти в топ мировых вузов
Берут одни, отдают другие
Школьница из Аккольского района вместе со своим учителем стала автором мужского парфюма
Воровать – так по полной?
То деньги присвоят, то перемены урежут
Не будут платить – отключим газ!
Вот уже две недели в Семее не утихают споры вокруг нового генерального плана города
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Подсчитать точное количество лошадей, павших от бескормицы в области Улытау, крайне сложно
Куда уходит Каспий?
Лапша без посредников
Эмоции, впечатления, опыт
Ежегодно Италия импортирует конину на сумму более 140 млн долларов
Обещают, что будет красиво
Должны ли врачи скорой помощи разуваться или надевать бахилы, приезжая на вызов?
В Костанайской области не хватает 248 врачей, 74 из них нужны на селе
Нужны ли посредники?
Время большой воды
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
В Астане пройдет международный турнир имени Жаксылыка Ушкемпирова
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
Погоны красоты
Отстаивая «Национальный интерес»
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине

Читайте также

Премьер: Мы продолжаем закапывать мусор в землю!
Бектенов потребовал ускорить работу по сокращению доли госу…
Исполнение республиканского бюджета рассмотрят на заседании…
Олжас Бектенов посетил системообразующие предприятия Павлод…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]