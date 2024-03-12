Премьер - Мы продолжаем закапывать мусор в землю!

Правительство
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Дана Аменова
Корреспондент

Глава Кабмина заявил о необходимости сформировать эффективную систему управления коммунальными отходами, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

«Как показывает международный опыт, развитые страны возвращают в экономический оборот вторичное сырье по принципу экономики замкнутого цикла. Мы же продолжаем, говоря простыми словами, закапывать мусор в землю, а то и вовсе оставлять на поверхности. Это делает весьма неприглядной картину вокруг населенных пунктов и никак не соответствует санитарным и экологическим нормам», — сказал Олжас Бектенов сегодня на заседании правительства.

По его мнению, в Казахстане необходимо внедрить эффективные механизмы экономического стимулирования предприятий при реализации таких проектов.

«К тому же, проекты по переработке и сортировке коммунальных отходов будут финансироваться по льготной ставке 3% на 15 лет через Фонд развития промышленности», — сказал в этой связи премьер-министр.

Между тем, по словам министра экологии Ерлана Нысанбаева, в 2023 году в Казахстане образовано порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов.

«Из них отсортировано и переработано 1 млн тонн. Услугами по централизованному вывозу отходов, в основном, охвачены города и крупные населенные пункты, в которых проживает порядка 80% всего населения страны. Морфологический состав коммунальных отходов состоит из порядка 70% полезных фракций, а именно 16% пластика, 11% отходов макулатуры, 9% стекла, 37% органических отходов, 27% прочие», — сообщил он на заседании.

Проектной группой при МЭПР отобраны 94 проекта на сумму 232,2 млрд тенге. Реализация проектов запустит выпуск таких готовых продукций, как брусчатки, люки, мусорные баки, стеклянную тару, стрейч-пленки, бамперы для авто и другие товары народного потребления.

«С регионами проработан 21 проект по строительству и модернизации сортировочных линий мощностью более 3 млн тонн в год на сумму более 49,2 млрд тенге, из них порядка 10 млрд тенге частных инвестиций», — отметил глава МЭПР.

#экология #мусор #Олжас Бектенов #коммунальные отходы

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