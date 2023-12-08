4 км шли по следам обуви грабителя полицейские ЗКО

Полицейские нашли грабителя по следам обуви в ЗКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Скриншот с видео: пресс-служба ДП ЗКО

Ранним утром 7 декабря в дежурную часть Зачаганского отдела полиции поступил вызов о неизвестном мужчине, который по улице Доспанова выхватил сумку из рук 47-летней женщины и убежал.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая в прямом смысле вышла на след преступника – 28-летнего жителя города Уральска.

Горе-грабителя выдали отпечатки подошв обуви, которые и привели к месту его проживания. К слову, полицейские прошли по ним более 4 км.

Похищенное возвратили потерпевшей. Начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Грабеж».