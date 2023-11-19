40 населенных пунктов Павлодарской области остаются без электричества из-за непогоды

Фото: ДЧС Павлодарской области

40 населенных пунктов Павлодарской области остаются без электроэнергии из-за непогоды, передает КазТАГ.

"По результатам штормового предупреждения, обвяленного Павлодарским областным филиалом РГП "Казгидромет" на 18 и 19 ноября по области зафиксирован ряд происшествий. На данный момент всего зарегистрировано 42 факта срыва кровель зданий. Было отключение электроэнергии в 100 населенных пунктах", – сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области в воскресенье.

Сейчас электричество восстановлено в 60 населенных пунктах, остаются без электроэнергии – 40.

Силами и средствами служб гражданской защиты продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Экибастузская ТЭЦ осталась без напряжения из-за ураганного ветра. Работа основного оборудования ТЭЦ осуществляется за счет электричества, на станции была вынужденная остановка котлов.