400 фактов двойного гражданства выявили в Карагандинской области

К административной ответственности привлечены 15 граждан.

– В соответствии с требованиями действующего законодательства лицо, состоящее в гражданстве Республики Казахстан и принявшее гражданство иностранного государства, в течение 30 календарных дней обязано сообщить об этом в органы внутренних дел или загранучреждения Республики Казахстан и сдать паспорт и удостоверение личности РК. В противном случае предусмотрена административная ответственность, вплоть до выдворения из страны, и ограничение въезда в Казахстан сроком на 5 лет или штрафа в размере 200 МРП, – сообщил и.о. начальника управления миграционной полиции ДП области Марина Тен.