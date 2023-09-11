Пять тысяч книг раздали бесплатно на алматинском книжном фестивале

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

В этом году фестиваль Kitap Fest посетило 20 тысяч человек, где за один день было продано 7800 книг.

Фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы на площади «Арбат» прошел ежегодный книжный фестиваль Kitap Fest Almaty, организатором которого выступил фонд BAURZHAN foundation, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

Как отмечают в пресс-службе, Kitap Fest Almaty является первым книжным фестивалем Казахстана международного уровня, который проводится ежегодно с 2014 года при поддержке управления культуры акимата Алматы и Централизованной библиотечной системы города.

В этом году фестиваль Kitap Fest посетило 20 тысяч человек, где за один день было продано 7800 книг, сообщили в акимате.

По словам основателя книжного фестиваля Жулдыз Омарбек, Kitap Fest - это площадка для свободных креативных и талантливых людей. В этом году Kitap Fest Almaty приурочен ко Дню города, а также посвящен теме «Национальная литература. Национальный язык. Национальные традиции».

«За 9 лет Kitap Fest стал самым посещаемым и любимой площадкой для алматинцев. Буквально в июле ко Дню столицы мы провели книжный фестиваль в Астане уже во второй раз. Книжный фестиваль — это широкий выбор интерактивных площадок: от встреч с казахстанскими писателями до познавательных мастер-классов для детей. Мы работаем над тем, чтобы привлечь население к чтению, повысить значения книги, культуры и образования, способствовать популяризации казахстанских писателей и их литературных произведений», - отметила главный координатор Kitap Fest Майра Альжанова.

Для посетителей фестиваля была подготовлена разнообразная программа - книжно-иллюстрированная выставка, встреча с казахстанскими писателями и лидерами мнения, выставка миниатюрных книг, фотоколлаж из архивных фотографий писателей, поэтов, развлекательная программа для детей, конкурсы и викторины, а также ярмарка от крупнейших издательств и книжных магазинов Казахстана. В этом году на книжном фестивале свою продукцию представили свыше 50 книжных магазинов и издательств, где было презентовано 28 новых книг.

Кроме того, у гостей фестиваля была возможность обменяться принесенными книгами, купить понравившиеся книги со скидкой или вовсе взять их бесплатно.

Также в этом году на книжном фестивале возвели «Книжный лабиринт», где посетителям раздали 5000 бесплатных книг самых разнообразных жанров.

По традиции на фестивале прошла акция «Ауылға кітап», где каждый желающий смог передать книгу в сельские библиотеки Казахстана. В этом году на фестивале собрали около 3 тысяч книг.

#Алматы #акимат #мероприятие #книги #фестиваль

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