Более 500 ломбардов работает в Казахстане

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Казахстане лицензию на микрофинансовую деятельность имеют 220 МФО, 215 кредитных товариществ и 516 ломбардов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 2021 года на законодательном уровне введено лицензирование микрофинансовой деятельности. В результате из более чем 5 тыс. субъектов микрокредитования лицензию получили 1 110 компаний, остальные были ликвидированы или сменили вид деятельности.

«В настоящее время лицензию на микрофинансовую деятельность имеют 220 МФО, 215 кредитных товариществ и 516 ломбардов», - сообщил  зампредседателя АРРФР Олжас Кизатов на пресс-конференции в СЦК.

Спикер также напомнил, что для ограничения рисков в потребительском микрокредитовании и усилению защиты прав потребителей в 2020 году введена обязанность МФО проводить расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика.

«В 2023 году ужесточены способы идентификации и аутентификации клиентов с обязательным проведением биометрии клиента. Усилены требования к автоматизированным информационным системам организаций, а также регламентированы действия кредитора в случае выявления факта оформления микрокредита мошенническим путем. Кроме того, для повышения устойчивости МФО и недопущения недобросовестных участников минимальный размер собственного капитала МФО повышен со 100 до 200 млн тенге», - добавил представитель агентства.

#статистика #кредит #МФО #ломарды

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