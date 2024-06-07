Более 500 ломбардов работает в Казахстане

В Казахстане лицензию на микрофинансовую деятельность имеют 220 МФО, 215 кредитных товариществ и 516 ломбардов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

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С 2021 года на законодательном уровне введено лицензирование микрофинансовой деятельности. В результате из более чем 5 тыс. субъектов микрокредитования лицензию получили 1 110 компаний, остальные были ликвидированы или сменили вид деятельности.

«В настоящее время лицензию на микрофинансовую деятельность имеют 220 МФО, 215 кредитных товариществ и 516 ломбардов», - сообщил зампредседателя АРРФР Олжас Кизатов на пресс-конференции в СЦК.

Спикер также напомнил, что для ограничения рисков в потребительском микрокредитовании и усилению защиты прав потребителей в 2020 году введена обязанность МФО проводить расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика.