6 тысяч домбристов приняли участие в Dombyra party в Актюбинской области

Участники мероприятия исполнили кюи А. Жубанова «Би», Курмангазы «Балбырауын» и А. Желдибаева «Ерке сылқым».

Фото пресс-службы акимата Актюбинской области

Акция Dombyra party «Ел бірлігі: қасиетті домбыра», посвящённая празднованию Дня единства народа Казахстана, прошла накануне во всех районах области и города Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области.

В Актобе Dombyra party одновременно прошла в нескольких местах: перед зданием Өнер орталығы, Академией творчества, у памятника Есет-батыра в микрорайоне имени Есет-батыра.

6 тысяч участников мероприятия исполнили кюи А. Жубанова «Би», Курмангазы «Балбырауын» и А. Желдибаева «Ерке сылқым».

Аким области вручил домбру учащимся некоренной национальности, посещающим кружки по обучению казахским музыкальным инструментам.

В целях поддержки талантливой молодёжи ещё нескольким ребятам вручили сертификаты на запись песен в музыкальной студии, отметили в областном акимате.