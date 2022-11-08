63 млн тенге потратят на теледебаты кандидатов в президенты Казахстана

В Центральной избирательной комиссии Казахстана рассказали, сколько денег потребуется для проведения теледебатов кандидатов в президенты страны, которые пройдут 11 ноября в эфире телеканала «Хабар», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«63 млн тенге – по заявке телеканала «Хабар» была представлена сумма. Эта программа не была заложена в плане телеканала, по которому он получает ежегодное финансирование. Эта статья расходов предусмотрена непосредственно в смете расходов ЦИК. Согласно закону, у ЦИК есть возможность на проведение дебатов», – сообщила журналистам член Центризбиркома Анастасия Щегорцова.

Представитель телеканала Даулетхан Жиенкулов добавил, что средства пойдут на организацию студии, освещения, обеспечение связи во время прямого эфира и наём дополнительного персонала.