72-летняя бабушка скончалась в пожаре во время блэкаута в Астане

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72-летняя бабушка скончалась из-за пожара в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС города.

"30 октября текущего года в 00:22 ч на пульт "101" поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Манаса 3/1. Незамедлительно в течении минуты после поступления информации о пожаре, пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на место происшествия. К моменту прибытия огнеборцев уже через 5 минут установлено, что на первом этаже в квартире пятиэтажного жилого дома горели домашние вещи и мебель на площади 18 кв.м", – говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в 00:44 ч. По данным ДЧС, всего с верхних этажей было эвакуировано 51 человек, из них 14 детей.

Отмечается, что на месте пожара было обнаружено тело погибшей женщины, 1951 года рождения.

В тушении пожара было задействовано 16 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС г.Астаны.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, прошлым вечером жители правого берега Астаны сообщили о масштабном отключении электричества и отсутствии горячего и холодного водоснабжения в жилых домах.