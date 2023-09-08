75% лекарств в Казахстане отпускаются по рецепту

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане зарегистрировано более 7 тысяч лекарственных средств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на комитет медфарконтроля МЗ РК.

Фото: Kazpravda.kz

Среди зарегистрированных в РК более 7 тысяч лекарственных средств доля отечественных препаратов составляет 14% (1 021), а зарубежных – 86% (6 135). 

К рецептурным относятся 5 401 или 75%, а остальные 1 755 наименований отпускаются без рецепта.  

Госреестр лекарственных средств включает препараты из Беларуси, Германии, Израиля, США, России, Турции, Кореи, Японии, Индии, Швейцарии, Китая и других стран.

Как рассказали в ведомстве, все лекарственные средства перед тем, как попасть на полки аптек страны, проходят обязательную экспертизу на качество, безопасность и эффективность. После всех этапов экспертизы выдается заключение, на основании которого выдается регистрационное удостоверение.

«В случае проявления нежелательных реакций на лекарственные препараты или отсутствия их терапевтического эффекта следует обратиться к фармацевту или к своему лечащему врачу, чтобы сформировать карту-сообщение о нежелательных реакциях.

Карту-сообщение можно отправить через мобильное приложение DariKZ. Комитет при необходимости ограничивает применение препарата, приостанавливает маркетинг, отзывает с рынка и запрещает производство, дистрибуцию и применение препарата в Казахстане», – заключили в госоргане.

#регистрация #лекарства #рецепт #фармаконадзор

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